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  4. Тренер Черноморца разнес Аниагбосо: «Бред какой-то. На рефлексе сработал»
Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 11:19 |
182
1

Тренер Черноморца разнес Аниагбосо: «Бред какой-то. На рефлексе сработал»

Евгений Боровик не понимает, почему голкиперы «моряков» не играют надежно

29 апреля 2025, 11:19 |
182
1
Тренер Черноморца разнес Аниагбосо: «Бред какой-то. На рефлексе сработал»
ФК Черноморец. Евгений Боровик

Бывший украинский голкипер Евгений Боровик, ныне работающий тренером вратарей в «Черноморце», раскритиковал Чижиоке Аниагбосо за автогол в матче против «Оболони».

– Проблемы Рудька дали шанс сыграть в воротах его конкуренту Чижиоке Аниагбосо, однако в матче 24-го тура УПЛ против Оболони (0:1) он отличился, пожалуй, самым курьезным автоголом этого сезона. Что это было?

– Да не только в этом сезоне. Это вообще п******. Бред какой-то. На рефлексе сработал – увидел мяч и у ****. Пожалуй, да.

– А как он это сам объяснил?

– Я вратарей не трогаю после ошибок. Это уже история. Зачем мне его трепать за живое?

– Нынешний главный тренер Черноморца Александр Кучер интересовался вашим мнением о том, стоит ли менять первый номер?

– Нет.

– Ситуация, конечно, патовая. Может быть, вам придется карьеру восстановить, чтобы в Черноморце появился надежный голкипер?

– Я закончил с футболом и мне это н**** неинтересно.

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Евгений Боровик Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Чиджоке Аниагбосо Артур Рудько
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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steelmaker
До чого ми йдемо? Що вже в публічній площині людина п'яти слів без мату зв'язати не здатна? 
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