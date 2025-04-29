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  4. «Нет мотивации». Наставник клуба УПЛ раскритиковал собственных игроков
Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 09:52 |
107
0

«Нет мотивации». Наставник клуба УПЛ раскритиковал собственных игроков

Александр Кучер недоволен поражением «Черноморца»

29 апреля 2025, 09:52 |
107
0
«Нет мотивации». Наставник клуба УПЛ раскритиковал собственных игроков
ФК Черноморец. Александр Кучер

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер остался недоволен действиями своих подопечных в поединке против львовского «Руха» (1:2).

«Наверное, игроки перегорели, потому что было слишком много ошибок. Часто теряли мяч, ошибались в простых ситуациях. Во-втором тайме забили важный гол и появилось чувство, что можем дожать «Рух», но...

В последних четырех играх постоянно делаем подарки соперникам и отдаем очки, которые очень важны для нас. Ребята где-то ен понимают. Не хватает концентрации. У футболистов заканчиваются контракты и нет мотивации. Я не могу их понять.

Хочется, чтобы они оставались мужчинами, которые играют за свою фамилию и отвечают на футбольном поле. Я буду делать все возможное, чтобы «Черноморец» остался в УПЛ. У нас сложный график, но каждый игрок должен разобраться в себе», – заявил Кучер.

Одесский коллектив набрал 18 баллов и занимает 15-е место в турнирной таблице. 3 мая подопечные Александра Кучера сыграют против донецкого «Шахтера».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Рух Львов Черноморец - Рух Александр Кучер
Николай Титюк Источник: УПЛ-ТВ
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