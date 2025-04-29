«Нет мотивации». Наставник клуба УПЛ раскритиковал собственных игроков
Александр Кучер недоволен поражением «Черноморца»
Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер остался недоволен действиями своих подопечных в поединке против львовского «Руха» (1:2).
«Наверное, игроки перегорели, потому что было слишком много ошибок. Часто теряли мяч, ошибались в простых ситуациях. Во-втором тайме забили важный гол и появилось чувство, что можем дожать «Рух», но...
В последних четырех играх постоянно делаем подарки соперникам и отдаем очки, которые очень важны для нас. Ребята где-то ен понимают. Не хватает концентрации. У футболистов заканчиваются контракты и нет мотивации. Я не могу их понять.
Хочется, чтобы они оставались мужчинами, которые играют за свою фамилию и отвечают на футбольном поле. Я буду делать все возможное, чтобы «Черноморец» остался в УПЛ. У нас сложный график, но каждый игрок должен разобраться в себе», – заявил Кучер.
Одесский коллектив набрал 18 баллов и занимает 15-е место в турнирной таблице. 3 мая подопечные Александра Кучера сыграют против донецкого «Шахтера».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинскому боксеру пригрозил бывший боксер Джордж Фокс
Хорват поздравил киевское «Динамо»