«Нет мотивации». Наставник клуба УПЛ раскритиковал собственных игроков

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер остался недоволен действиями своих подопечных в поединке против львовского «Руха» (1:2).

«Наверное, игроки перегорели, потому что было слишком много ошибок. Часто теряли мяч, ошибались в простых ситуациях. Во-втором тайме забили важный гол и появилось чувство, что можем дожать «Рух», но...

В последних четырех играх постоянно делаем подарки соперникам и отдаем очки, которые очень важны для нас. Ребята где-то ен понимают. Не хватает концентрации. У футболистов заканчиваются контракты и нет мотивации. Я не могу их понять.

Хочется, чтобы они оставались мужчинами, которые играют за свою фамилию и отвечают на футбольном поле. Я буду делать все возможное, чтобы «Черноморец» остался в УПЛ. У нас сложный график, но каждый игрок должен разобраться в себе», – заявил Кучер.

Одесский коллектив набрал 18 баллов и занимает 15-е место в турнирной таблице. 3 мая подопечные Александра Кучера сыграют против донецкого «Шахтера».