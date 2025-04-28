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Кубок Англии
28 апреля 2025, 05:43 |
63
0

Кристал Пелас с третьей попытки попытается выиграть Кубок Англии

В полуфинальне команда из Лондона разбила Астон Виллу

28 апреля 2025, 05:43 |
63
0
Кристал Пелас с третьей попытки попытается выиграть Кубок Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом полуфинальном матче Кубка Англии, который состоялся на Уэмбли, Кристал Пэлас переиграл Астон Виллу со счетом 3:0.

Кристал Пэлас одержал свою самую крупную победу на Уэмбли, начиная с 1991 года, когда был обыгран Эвертон со счетом 4:1.

Орлы в третий раз в своей истории будут играть в финале Кубка Англии. В 1990-м и 2016-м годах Кристал Пэлас проиграл оба своих финала Манчестер Юнайтед.

В финале Кристал Пэлас ждет Манчестер Сити.

Кубок Англии 2024/25. 1/2 финала, 26 апреля

Кристал Пэлас – Астон Вилла – 3:0

Голы: Эзе, 31, Сарр, 58, 90+4

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Кристал Пэлас Астон Вилла Кубок Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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