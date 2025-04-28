Кристал Пелас с третьей попытки попытается выиграть Кубок Англии

В первом полуфинальном матче Кубка Англии, который состоялся на Уэмбли, Кристал Пэлас переиграл Астон Виллу со счетом 3:0.

Кристал Пэлас одержал свою самую крупную победу на Уэмбли, начиная с 1991 года, когда был обыгран Эвертон со счетом 4:1.

Орлы в третий раз в своей истории будут играть в финале Кубка Англии. В 1990-м и 2016-м годах Кристал Пэлас проиграл оба своих финала Манчестер Юнайтед.

В финале Кристал Пэлас ждет Манчестер Сити.

Кубок Англии 2024/25. 1/2 финала, 26 апреля

Кристал Пэлас – Астон Вилла – 3:0

Голы: Эзе, 31, Сарр, 58, 90+4