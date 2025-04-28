Кристал Пелас с третьей попытки попытается выиграть Кубок Англии
В полуфинальне команда из Лондона разбила Астон Виллу
В первом полуфинальном матче Кубка Англии, который состоялся на Уэмбли, Кристал Пэлас переиграл Астон Виллу со счетом 3:0.
Кристал Пэлас одержал свою самую крупную победу на Уэмбли, начиная с 1991 года, когда был обыгран Эвертон со счетом 4:1.
Орлы в третий раз в своей истории будут играть в финале Кубка Англии. В 1990-м и 2016-м годах Кристал Пэлас проиграл оба своих финала Манчестер Юнайтед.
В финале Кристал Пэлас ждет Манчестер Сити.
Кубок Англии 2024/25. 1/2 финала, 26 апреля
Кристал Пэлас – Астон Вилла – 3:0
Голы: Эзе, 31, Сарр, 58, 90+4
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