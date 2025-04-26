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Кубок Англии
Кристал Пэлас
26.04.2025 19:15 – FT 3 : 0
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Англия
26 апреля 2025, 21:11 | Обновлено 26 апреля 2025, 21:19
1526
4

Большая сенсация. Определен первый финалист Кубка Англии 2024/25

«Кристал Пэлас» одолел «Астон Виллу»

26 апреля 2025, 21:11 | Обновлено 26 апреля 2025, 21:19
1526
4
Большая сенсация. Определен первый финалист Кубка Англии 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристал Пэлас – Астон Вилла

Сегодня, 26 апреля, состоялся первый полуфинальный матч Кубка Англии 2024/25.

На легендарном стадионе «Уэмбли» «Кристал Пэлас» неожиданно одолел бирмингемскую «Астон Виллу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Открыл счет в матче хавбек Эберчи Эзе, который забил на 31-й минуте. Второй раз лондонцы забили во втором тайме – на 58-й отличился Исмаил Сарр. Четырьмя минутами ранее Жан Матета не реализовал пенальти. Окончательно добил подопечных Эмерии Исмаил Сарр, оформивший дубль на 90+4.

В финале поединка «Кристал Пэлас» сыграет с победителем матча «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити» – поединок состоится 27 апреля.

«Кристал Пэлас» в третий раз в истории вышел в финал Кубок Англии, две последние попытки были неудачными.

Кубок Англии. Полуфинал, 26 апреля.

Кристал Пэлас – Астон Вилла – 3:0
Голы: Эзе, 31, Сарр, 58, 90+4.

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Астон Вилла Кристал Пэлас Кубок Англии по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 4
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Mark4854590
Тут скоріше неочікуваним є не результат матчу, а саме рахунок
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+1
vitaha33
В чому сенсація? Хто слідкує за АПЛ добре розуміє, що жодної сенсації немає
Ответить
+1
Tea with milk
И это после Арсенала!
Ответить
0
T-800
там форы нулевые были почти на равных, если и сенсация, то маленькая
Ответить
0
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