Большая сенсация. Определен первый финалист Кубка Англии 2024/25

Сегодня, 26 апреля, состоялся первый полуфинальный матч Кубка Англии 2024/25.

На легендарном стадионе «Уэмбли» «Кристал Пэлас» неожиданно одолел бирмингемскую «Астон Виллу».

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Открыл счет в матче хавбек Эберчи Эзе, который забил на 31-й минуте. Второй раз лондонцы забили во втором тайме – на 58-й отличился Исмаил Сарр. Четырьмя минутами ранее Жан Матета не реализовал пенальти. Окончательно добил подопечных Эмерии Исмаил Сарр, оформивший дубль на 90+4.

В финале поединка «Кристал Пэлас» сыграет с победителем матча «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити» – поединок состоится 27 апреля.

«Кристал Пэлас» в третий раз в истории вышел в финал Кубок Англии, две последние попытки были неудачными.

Кубок Англии. Полуфинал, 26 апреля.

Кристал Пэлас – Астон Вилла – 3:0

Голы: Эзе, 31, Сарр, 58, 90+4.