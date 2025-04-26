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Кубок Англии
Кристал Пэлас
26.04.2025 19:15 - : -
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 апреля 2025, 15:04 |
19
0

Кристал Пэлас – Астон Вилла. Полуфинал Кубка Англии. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча Кубка Англии 26 апреля в 19:15 по Киеву

26 апреля 2025, 15:04 |
19
0
Кристал Пэлас – Астон Вилла. Полуфинал Кубка Англии. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

26 апреля состоится полуфинальный матч Кубка Англии 2024/25 между командами Кристал Пэлас и Астон Вилла.

Поединок пройдет на стадионе Уэмбли в Лондоне. Время начала встречи – 19:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Путь Кристал Пэлас к полуфиналу: Стокпорт Каунти (1:0), Донкастер (2:0), Миллуол (3:1), Фулхэм (3:0).

Путь Астон Виллы к полуфиналу: Вест Хэм (2:1), Тотенхэм (2:1), Кардифф (2:0), Престон (3:0).

Победитель противостояния выйдет в финал турнира, где встретится либо с Ноттингемом, либо с Манчестер Сити.

Кристал Пэлас – Астон Вилла. Полуфинал Кубка Англии. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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