26 апреля состоится полуфинальный матч Кубка Англии 2024/25 между командами Кристал Пэлас и Астон Вилла.

Поединок пройдет на стадионе Уэмбли в Лондоне. Время начала встречи – 19:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Путь Кристал Пэлас к полуфиналу: Стокпорт Каунти (1:0), Донкастер (2:0), Миллуол (3:1), Фулхэм (3:0).

Путь Астон Виллы к полуфиналу: Вест Хэм (2:1), Тотенхэм (2:1), Кардифф (2:0), Престон (3:0).

Победитель противостояния выйдет в финал турнира, где встретится либо с Ноттингемом, либо с Манчестер Сити.

Кристал Пэлас – Астон Вилла. Полуфинал Кубка Англии. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

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