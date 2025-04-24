В субботу, 26 апреля, состоится полуфинальный матч Кубка Англии «Кристал Пэлас» – «Астон Вилла». Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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Кристал Пэлас

Свой путь в Кубке Англии «Кристал Пэлас» начал с 1/32 финала. Команда обыграла «Стокпорт Каунти» (1:0) забив единственный гол на 4-й минуте. Следующим соперником «Кристал Пэлас» стал «Донкастер» (2:0). В 1/8 финала «Кристал Пелас» встречался с «Миллуолом» и одержал победу со счетом 3:1. Без существенных проблем команда прошла и четвертьфинальную стадию, обыграв «Фулхэм» (3:0). В чемпионате АПЛ «Кристал Пэлас» после двух крупных поражений от «Манчестер Сити» (2:5) и «Ньюкасла» (0:5), сыграл вничью с «Борнмутом» (0:0) и «Арсеналом» (2:2).

Астон Вилла

«Астон Вилла» также стартовала со стадии 1/32 финала, вот только соперники были немного серьезнее. Команда обыграла «Вест Хэм» (2:1) и «Тоттенхэм» (2:1). В 1/8 финала «Астон Вилла» победила «Кардифф» (2:0). А в четвертьфинале не оставила шансов «Престону» (3:0). В АПЛ «Астон Вилла» выдала победную серию, но в предыдущем туре уступила «Манчестер Сити» (1:2).

Личные встречи

Из последних пяти матчей «Кристал Пэлас» выиграл три. Одна победа на счету «Астон Виллы». Еще одна встреча завершилась вничью.

«Кристал Пэлас» – «Астон Вилла»: ключевая статистика и тренды

В матчах Кубка Англии «Кристал Пэлас» забивает в среднем по 2,25 гола за игру. Средняя результативность «Астон Виллы» составляет также 2,25 гола за матч.

Возможные составы

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Гехи, Лакруа, Лерма, Эзе, Девенни, Митчелл, Камада, Уортон, Муньос, Нкетиа.

«Астон Вилла»: Мартинес, Динь, Пау Торрес, Конса, Кэш, Онана, Камара, Рэмзи, Тилеманс, Роджерс, Рэшфорд.

Прогноз

Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,95.

Прогноз Sport.ua Кристал Пэлас Астон Вилла Тотал больше 2,5 1,95 Сделать ставку

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