Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас – Астон Вилла. Прогноз и анонс на полуфинал Кубка Англии
Кубок Англии
Кристал Пэлас
26.04.2025 19:15 - : -
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
24 апреля 2025, 20:18 |
48
0

Кристал Пэлас – Астон Вилла. Прогноз и анонс на полуфинал Кубка Англии

Поединок состоится 26 апреля в 19:15 по Киеву

24 апреля 2025, 20:18 |
48
0
Кристал Пэлас – Астон Вилла. Прогноз и анонс на полуфинал Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 26 апреля, состоится полуфинальный матч Кубка Англии «Кристал Пэлас» – «Астон Вилла». Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Кристал Пэлас

Свой путь в Кубке Англии «Кристал Пэлас» начал с 1/32 финала. Команда обыграла «Стокпорт Каунти» (1:0) забив единственный гол на 4-й минуте. Следующим соперником «Кристал Пэлас» стал «Донкастер» (2:0). В 1/8 финала «Кристал Пелас» встречался с «Миллуолом» и одержал победу со счетом 3:1. Без существенных проблем команда прошла и четвертьфинальную стадию, обыграв «Фулхэм» (3:0). В чемпионате АПЛ «Кристал Пэлас» после двух крупных поражений от «Манчестер Сити» (2:5) и «Ньюкасла» (0:5), сыграл вничью с «Борнмутом» (0:0) и «Арсеналом» (2:2).

Астон Вилла

«Астон Вилла» также стартовала со стадии 1/32 финала, вот только соперники были немного серьезнее. Команда обыграла «Вест Хэм» (2:1) и «Тоттенхэм» (2:1). В 1/8 финала «Астон Вилла» победила «Кардифф» (2:0). А в четвертьфинале не оставила шансов «Престону» (3:0). В АПЛ «Астон Вилла» выдала победную серию, но в предыдущем туре уступила «Манчестер Сити» (1:2).

Личные встречи

Из последних пяти матчей «Кристал Пэлас» выиграл три. Одна победа на счету «Астон Виллы». Еще одна встреча завершилась вничью.

«Кристал Пэлас» – «Астон Вилла»: ключевая статистика и тренды

В матчах Кубка Англии «Кристал Пэлас» забивает в среднем по 2,25 гола за игру. Средняя результативность «Астон Виллы» составляет также 2,25 гола за матч.

Возможные составы

  • «Кристал Пэлас»: Хендерсон, Гехи, Лакруа, Лерма, Эзе, Девенни, Митчелл, Камада, Уортон, Муньос, Нкетиа.
  • «Астон Вилла»: Мартинес, Динь, Пау Торрес, Конса, Кэш, Онана, Камара, Рэмзи, Тилеманс, Роджерс, Рэшфорд.

Прогноз

Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,95.

Прогноз Sport.ua
Кристал Пэлас
26 апреля 2025 -
19:15
Астон Вилла
Тотал больше 2,5 1,95 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "СЛОТС Ю.ЭЙ." Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

По теме:
Атлетико – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ноттингем Форест – Ман Сити. Прогноз и анонс на полуфинал Кубка Англии
Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Мадриде
Кристал Пэлас Астон Вилла Кубок Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская в Мадриде вырвала победу у теннисистки с 8 пальцами на руках
Теннис | 23 апреля 2025, 20:50 17
Ястремская в Мадриде вырвала победу у теннисистки с 8 пальцами на руках
Ястремская в Мадриде вырвала победу у теннисистки с 8 пальцами на руках

Даяна дожала Франческу Джонс в первом раунде турнира WTA 1000 в Испании

ЧМ по хоккею U-18. Где Украина после трех туров. Таблица
Хоккей | 24 апреля 2025, 07:45 4
ЧМ по хоккею U-18. Где Украина после трех туров. Таблица
ЧМ по хоккею U-18. Где Украина после трех туров. Таблица

Дания уверенно идет к повышению в классе

Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
Футбол | 23.04.2025, 20:38
Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
ТРАМП: «Украина потеряла Крым много лет назад. Отдали без единого выстрела»
Война | 24.04.2025, 15:52
ТРАМП: «Украина потеряла Крым много лет назад. Отдали без единого выстрела»
ТРАМП: «Украина потеряла Крым много лет назад. Отдали без единого выстрела»
Пушич рассказал, как планирует обыгрывать Динамо в Классическом
Футбол | 24.04.2025, 20:15
Пушич рассказал, как планирует обыгрывать Динамо в Классическом
Пушич рассказал, как планирует обыгрывать Динамо в Классическом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
24.04.2025, 07:47
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
23.04.2025, 08:23 23
Футбол
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
24.04.2025, 08:22
Футбол
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
23.04.2025, 06:05 3
Теннис
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
23.04.2025, 07:46 12
Футбол
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
23.04.2025, 19:21
Футбол
Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ
Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ
22.04.2025, 20:27 59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем