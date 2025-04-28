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Чемпионат Испании
Вильярреал
27.04.2025 17:15 – FT 1 : 0
Эспаньол
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Испания
28 апреля 2025, 03:15 | Обновлено 28 апреля 2025, 04:19
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ВИДЕО. С голом Пино. Вильярреал переиграл Эспаньол и вернулся в зону ЛЧ

Желтая субмарина набрала 55 очков и поднялась на пятое место в Ла Лиге

28 апреля 2025, 03:15 | Обновлено 28 апреля 2025, 04:19
20
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ВИДЕО. С голом Пино. Вильярреал переиграл Эспаньол и вернулся в зону ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 27 апреля состоялся перенесенный матч 26-го тура испанской Ла Лиги.

Вильярреал минимально обыграл Эспаньол и вернулся в топ-5, зону Лиги чемпионов.

Единственный гол в матче на 52-й минуте забил Йереми Пино после передачи Николя Пепе.

Вильярреал набрал 55 очков и поднялся на пятое место, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Эспаньол остался на 13-й позиции с 39 очками.

Ранее этот матч был запланирован на 3 марта, но не состоялся из-за сильного ливня и угрозы наводнения.

Ла Лига. 26-й тур. 27 апреля

Вильярреал – Эспаньол – 1:0

Гол: Пино, 52

Видео гола и обзор

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 33 24 4 5 89 - 32 76
2 Реал Мадрид 33 22 6 5 66 - 31 72
3 Атлетико Мадрид 33 19 9 5 56 - 27 66
4 Атлетик Бильбао 33 16 12 5 50 - 26 60
5 Вильярреал 33 15 10 8 56 - 45 55
6 Бетис 33 15 9 9 50 - 41 54
7 Сельта 33 13 7 13 50 - 49 46
8 Осасуна 33 10 14 9 40 - 46 44
9 Мальорка 33 12 8 13 31 - 38 44
10 Реал Сосьедад 33 12 6 15 32 - 37 42
11 Райо Вальекано 33 10 11 12 35 - 42 41
12 Хетафе 33 10 9 14 31 - 30 39
13 Эспаньол 33 10 9 14 35 - 42 39
14 Валенсия 33 9 12 12 37 - 49 39
15 Севилья 33 9 10 14 35 - 44 37
16 Жирона 33 9 8 16 40 - 52 35
17 Алавес 33 8 10 15 35 - 46 34
18 Лас Пальмас 33 8 8 17 38 - 53 32
19 Леганес 33 6 12 15 30 - 49 30
20 Вальядолид 33 4 4 25 24 - 81 16
Полная таблица

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Йереми Пино (Вильярреал).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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