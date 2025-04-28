ВИДЕО. С голом Пино. Вильярреал переиграл Эспаньол и вернулся в зону ЛЧ

Вечером 27 апреля состоялся перенесенный матч 26-го тура испанской Ла Лиги.

Вильярреал минимально обыграл Эспаньол и вернулся в топ-5, зону Лиги чемпионов.

Единственный гол в матче на 52-й минуте забил Йереми Пино после передачи Николя Пепе.

Вильярреал набрал 55 очков и поднялся на пятое место, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Эспаньол остался на 13-й позиции с 39 очками.

Ранее этот матч был запланирован на 3 марта, но не состоялся из-за сильного ливня и угрозы наводнения.

Ла Лига. 26-й тур. 27 апреля

Вильярреал – Эспаньол – 1:0

Гол: Пино, 52

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