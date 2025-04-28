ВИДЕО. С голом Пино. Вильярреал переиграл Эспаньол и вернулся в зону ЛЧ
Желтая субмарина набрала 55 очков и поднялась на пятое место в Ла Лиге
Вечером 27 апреля состоялся перенесенный матч 26-го тура испанской Ла Лиги.
Вильярреал минимально обыграл Эспаньол и вернулся в топ-5, зону Лиги чемпионов.
Единственный гол в матче на 52-й минуте забил Йереми Пино после передачи Николя Пепе.
Вильярреал набрал 55 очков и поднялся на пятое место, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Эспаньол остался на 13-й позиции с 39 очками.
Ранее этот матч был запланирован на 3 марта, но не состоялся из-за сильного ливня и угрозы наводнения.
Ла Лига. 26-й тур. 27 апреля
Вильярреал – Эспаньол – 1:0
Гол: Пино, 52
Видео гола и обзор
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|33
|24
|4
|5
|89 - 32
|76
|2
|Реал Мадрид
|33
|22
|6
|5
|66 - 31
|72
|3
|Атлетико Мадрид
|33
|19
|9
|5
|56 - 27
|66
|4
|Атлетик Бильбао
|33
|16
|12
|5
|50 - 26
|60
|5
|Вильярреал
|33
|15
|10
|8
|56 - 45
|55
|6
|Бетис
|33
|15
|9
|9
|50 - 41
|54
|7
|Сельта
|33
|13
|7
|13
|50 - 49
|46
|8
|Осасуна
|33
|10
|14
|9
|40 - 46
|44
|9
|Мальорка
|33
|12
|8
|13
|31 - 38
|44
|10
|Реал Сосьедад
|33
|12
|6
|15
|32 - 37
|42
|11
|Райо Вальекано
|33
|10
|11
|12
|35 - 42
|41
|12
|Хетафе
|33
|10
|9
|14
|31 - 30
|39
|13
|Эспаньол
|33
|10
|9
|14
|35 - 42
|39
|14
|Валенсия
|33
|9
|12
|12
|37 - 49
|39
|15
|Севилья
|33
|9
|10
|14
|35 - 44
|37
|16
|Жирона
|33
|9
|8
|16
|40 - 52
|35
|17
|Алавес
|33
|8
|10
|15
|35 - 46
|34
|18
|Лас Пальмас
|33
|8
|8
|17
|38 - 53
|32
|19
|Леганес
|33
|6
|12
|15
|30 - 49
|30
|20
|Вальядолид
|33
|4
|4
|25
|24 - 81
|16
События матча
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