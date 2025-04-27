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Чемпионат Испании
Вильярреал
27.04.2025 17:15 - : -
Эспаньол
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Испания
27 апреля 2025, 05:12 |
15
0

Вильярреал – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 27 апреля в 17:15 по Киеву

27 апреля 2025, 05:12 |
15
0
Вильярреал – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

27 апреля на Керамика пройдет матч 26-го тура Примеры Испании, в котором Вильярреал встретится с Эспаньолом. Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Вильярреал

Команда не так давно показывала довольно яркие результаты. Унаи Эмери взял Лигу Европы и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, да и после его ухода получалось финишировать на пятой позиции. Но потом был провальный старт прошлого сезона, и даже Марселино, вернувшийся на тренерский пост, ограничился тем, что поднялся на 8-е место, отстав на пару очков от Бетиса.

Любопытно, что и сейчас клубы конкурируют друг с другом. Но уже, во-первых, за более высокое, 5-е место - и, главное, на этот раз и оно обеспечит пропуском в Лигу чемпионов. Недавно в Севилье получилось обыграть соперника, 2:1. В позапрошлом туре против Реала Сосьедад, ограничились ничьей 2:2. А потом и вовсе последовало поражение от Сельты, причем от нее пропустили три безответных мяча в Виго.

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Эспаньол

Клуб в последнее время неприятно сменил статус. Ранее претендент на еврокубки, он стал лифтом, что в 2023-м году в очередной раз терял прописку в Ла Лиге. И, кстати, с немалыми проблемами, только через стыковые поединки, получилось вернуться.

Каталонцы были настроены на крайне непростую борьбу за выживание. Долгое время будущее Маноло Гонсалеса и его подопечных было под вопросом. Но в апреле получилось взять несколько важных побед. Сначала разгромили Райо Вальекано, потом оформили 2:0 на поле Сельты, а с Хетафе хватило и одного забитого. На этой неделе с Валенсией серию побед все-таки оборвали. Но при этом добавили еще очко, так как тот поединок закончился со счетом 1:1. И это хозяева на Месталье отыгрались во втором тайме, пропустив первыми!

Статистика личных встреч

Начиная с 2022-го года, вот уже четырежды кряду, Вильярреал побеждал соперника из Барселоны.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу мотивированного борьбой за Лигу чемпионов Вильярреала. Но он разочаровывал несколько матчей кряду, тогда как гости в отличной форме - ставим на выездную победу с форой +1,5 гола (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
Вильярреал
27 апреля 2025 -
17:15
Эспаньол
Фора Эспаньола (+1.5) 1.65 Сделать ставку

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Вильярреал Эспаньол Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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