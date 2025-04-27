ПУШИЧ: «Шахтер будет бороться за второе место. Финал Кубка важнее всего»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после матча 26-го тура УПЛ с «Динамо» (2:2).

– Какие у вас эмоции и впечатления от украинского классико «Шахтер» – «Динамо»? И почему сегодня были два абсолютно разных тайма: в первом – «Шахтер» ведет 2:0, все вроде бы на пути к трем очкам, а во втором – команда как будто осталась в раздевалке?

– Хороший вопрос. На самом деле, эту игру можно связать с полуфиналом, который мы сыграли три дня назад на выезде: он длился 120 минут, тяжелый матч, мы отдали много энергии. Они же играли здесь, во Львове, с командой второго дивизиона, поэтому они могли заменить много игроков, сберечь их энергию для этого матча, а мы не могли так сделать, потому что должны были как можно лучше сыграть в кубковом матче. Почему я об этом говорю? Это не оправдание, на самом деле я просто отвечаю на ваш вопрос, потому что это важный аргумент. Я знал, что нам хватит энергии на 50–60 минут высокого давления, как это было в первом тайме, считаю, мы контролировали игру, показывали очень хороший футбол. А потом наша энергия снизилась во втором тайме, поэтому я пытался это изменить, почувствовал это, выпустил четырех свежих игроков. Однако, к сожалению, этого было недостаточно, чтобы отыграться, потому что другие футболисты тоже сыграли 120 минут, так что на поле все равно были очень уставшие футболисты.

Мы защищались, что, хочу отметить, не является нашим стилем игры. И когда вам не хватает энергии, а соперник давит и делает много прострелов, нужно качественно защищаться – и мы это делали до первого гола. И когда вы пропускаете первый мяч, энергия меняется еще больше, вы чувствуете еще большую усталость, чем соперник. Они создали две или три хорошие возможности во втором тайме, поэтому они заслуживали забить, если быть честным. И мы больше не могли отыграться, нам просто не хватало сил, мы пытались пережить второй тайм. Но, к сожалению, мы пропустили гол на последней минуте, не смогли с ним справиться. В целом, могу сказать, что первый тайм был за нами, второй – за ними. И если рассматривать вторую половину, они заслуживали сравнять счет. Повторюсь, есть связь с игрой, которую мы провели три дня назад. Это точно повлияло на этот матч, а особенно на его второй тайм. И снова хочу отметить: они сравняли счет на последних секундах противостояния. В первой встрече им очень повезло, в этот раз они заслужили ничью.

– Информация о сопернике вам хорошо известна, но насколько сегодняшняя игра даст информацию перед финалом Кубка Украины с «Динамо»?

– Мы знаем друг друга очень хорошо, не так уж и много секретов, если говорить откровенно. Дело в свежести и инициативе, в том, кто будет выполнять определенные задачи. Потому что финал – это финал. И могу вам сказать, что мы точно будем готовы к этому финалу. Нет больших секретов: они знают, как мы играем, мы знаем, как они играют. Так что увидим. Это важный матч. И, как я уже говорил, я с нетерпением жду этой игры.

– Николай Матвиенко два матча подряд играет на позиции шестого номера. Это эпизодично или вы видите его как опорного полузащитника и дальше?

– В прошлый раз я говорил, что мне нравится ставить игроков на разные позиции, особенно если у них есть определенный уровень игрового интеллекта, чтобы занимать эти позиции. И я считаю, что он является футболистом, который имеет этот уровень и также показал это в прошлой игре. Сегодня вечером ему было немного сложнее, особенно когда игра набирала обороты, потому что он много действовал в роли центрального защитника – это отличается от игры в полузащите в физическом плане, усталость ощущается гораздо раньше. Но он вполне способен играть на этой позиции, и это точно не в последний раз, когда он ее занимает.

– Довольно долго вас не было в конференц-зале, так что какая была беседа после матча с командой? После такого шокирующего финала какие слова вы нашли для игроков?

– Смотрите, я всегда стараюсь анализировать игру реалистично после ее окончания. Я не приукрашиваю ее и не делаю хуже, чем она была, а стараюсь быть реалистом в этом плане. Я знаю, что больно пропускать гол на последних секундах, но это тоже футбол. Однако я также сказал, что мы провели первый тайм очень хорошо, второй тайм – нет, из-за нехватки энергии: соперник был свежее, имел больше энергии и физических сил, чем мы в тот момент, они создали больше возможностей. Поэтому, повторюсь, ничья 2:2 является реалистичным результатом. Это больно, когда ты ведешь с двумя голами и потом получаешь мяч в ответ на последних секундах, но, как я всегда говорю, у вас есть 24 часа, чтобы порадоваться или поскорбить в топовом спорте – и это все. Ты должен сосредоточиться на следующей игре, потому что следующий матч всегда самый важный, а не тот, который ты уже сыграл. Поэтому нам нужно восстановиться. Будем делать это завтра, потом вернемся в Киев, где встретимся с «Чорноморцем». И увидим, как мы обновим нашу команду, чтобы стать сильнее перед кубковым финалом. Мы будем к нему готовы.

– Болельщики всегда внимательно следят за работой арбитров. Как вы сегодня оцениваете судейство? (вопрос журналиста Sport.ua)

– Я думаю, что они сегодня хорошо себя проявили. Работали нормально, правильно вели игру для обеих сторон. Да, были отдельные стычки, фолы и другое, но в целом они справились неплохо. И это тоже стоит отметить: если арбитры были хороши, то они были хороши. Поэтому сегодня вечером у меня нет претензий к судьям.

– Сегодня вам не мог помочь Георгий Судаков, ваш лидер, и о нем сейчас много информации в прессе – «Ювентус», «Брентфорд», разные клубы. Влияет ли это как-то на Георгия, или вы разговаривали с ним об этом?

– Прежде всего, конечно, нам его не хватало сегодня вечером. Как вы знаете, Судаков – фантастический игрок. Но я хотел бы также отметить парней, которые работали в этой, а также в прошлой игре, они выложились на полную. Если какого-то игрока нет в распоряжении, нам нужно его заменить, другие парни должны занять его позицию. Когда ты хороший игрок, как он, а он уже почти два года под моим руководством демонстрирует результаты, в том числе на уровне Лиги чемпионов, где провел очень хорошие матчи и забивал голы, то в таком возрасте, конечно, становишься очень интересным для многих клубов.

Я считаю, что для такого таланта в Украине, с амбициями, возможностями и способностями, как у него, вполне нормально играть в пятерке лучших лиг. Такие амбиции непременно вызовут интерес клубов. Многие мои зарубежные коллеги в таких чемпионатах также спрашивают меня о нем, и они делают это не просто так. Так что это нормальный процесс, и мы увидим в конце сезона, как все пойдет, оставит он нас или нет. Но мы также являемся клубом, где много молодых игроков, и это тоже наша философия – развивать этих молодых игроков до определенного уровня, чтобы их можно было продать на следующий уровень. Так что это часть философии, все вполне нормально. Если такое случится, если кто-то уйдет за большую сумму, мы должны гордиться, потому что мы хорошо поработали. А потом нам нужно снова строить и обновлять команду. И это вполне нормально. Поэтому я не удивлен, что к нему большой интерес.

– Марино, в Киеве после матча с «Вересом» я вас спрашивал о амбициях на чемпионство. Сейчас чисто математически еще можно быть чемпионами – разыгрываются еще 12 очков. Но мой вопрос в том, важна ли для «Шахтера» борьба за серебро?

– Да, все важно. Мы будем продолжать бороться до конца. Как я уже говорил, все закончится только тогда, когда действительно закончится. У нас должен быть такой настрой. Потому что впереди много игр, и особенно финал Кубка Украины, который, если честно, для нас важнейший. Вот в чем вся суть. Конечно, мы попробуем занять второе место. Мы обязательно за это поборемся, ведь второе место дает возможность пройти в предыдущие раунды Лиги Европы. Так что да, все важно. Я считаю, что мы все еще в игре за это место. Но, опять же, это будет нелегко, потому что мы в невыгодном положении. Но мы попробуем. Мы обязательно попробуем догнать. Однако, если сравнивать, конечно, финал Кубка для нас более важная игра.