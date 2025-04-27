Пушич высказался о работе судейской бригады в матче Шахтер – Динамо
Марино доволен работой рефери в поединке двух грандов УПЛ, который завершился со счетом 2:2
27 апреля донецкий Шахтер принял киевское Динамо на Арене Львов в матче 26-го тура УПЛ 2024/25.
Коллективы сыграли вничью со счетом 2:2. Горняки побеждали 2:0 уже на 20-й минуте, но во втором тайме растеряли преимущество – на 90+3-й одно очко для бело-синих вырвал Владислав Кабаев.
После завершения встречи наставник Шахтера Марино Пушич высказался о работе судейской бригады. Его слова передает корреспондент Sport.ua Андрей Витренко:
– Как и всегда, болельщики пристально следят за работой арбитров. Как вы оцениваете сегодняшнюю работу судей?
– Я считаю, что арбитры сегодня достойно выполнили свою работу. Конечно, были эпизоды и с падениями, небольшими криками игроков, нарушением правил, но важно также отмечать их работу, не только когда она вызывает вопросы, а и когда все в порядке и они качественно выполняют свои обязанности, с чем, по моему, мнению они сегодня справились. Здесь нет никаких претензий, могу только их поблагодарить.
Главным арбитром матча Шахтер – Динамо был Виталий Романов.
После очного противостояния Динамо с 64 очками продолжает возглавлять таблицу чемпионата Украины. Шахтер с 54 пунктами располагается на третьей позиции. Второй идет Александрия – 60 баллов.
Андрей ВИТРЕНКО, Sport.ua из Львова.
Видеообзор матча Шахтер – Динамо Киев (2:2)
Таблица УПЛ 2024/25
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|26
|19
|7
|0
|55 - 17
|64
|2
|Александрия
|26
|18
|6
|2
|40 - 18
|60
|3
|Шахтер Донецк
|26
|16
|6
|4
|61 - 24
|54
|4
|Полесье
|26
|11
|10
|5
|35 - 25
|43
|5
|Карпаты Львов
|26
|11
|7
|8
|35 - 28
|40
|6
|Кривбасс
|25
|11
|6
|8
|28 - 24
|39
|7
|Верес
|26
|9
|8
|9
|31 - 36
|35
|8
|Заря
|25
|11
|2
|12
|30 - 35
|35
|9
|Рух Львов
|26
|8
|9
|9
|27 - 25
|33
|10
|Колос Ковалевка
|26
|6
|10
|10
|23 - 23
|28
|11
|ЛНЗ Черкассы
|26
|7
|6
|13
|23 - 35
|27
|12
|Оболонь
|26
|6
|7
|13
|16 - 42
|25
|13
|Ворскла
|26
|6
|6
|14
|22 - 35
|24
|14
|Левый берег
|25
|6
|5
|14
|14 - 29
|23
|15
|Черноморец
|26
|5
|3
|18
|17 - 40
|18
|16
|Ингулец
|25
|3
|8
|14
|16 - 37
|17
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