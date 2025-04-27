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  4. Пушич высказался о работе судейской бригады в матче Шахтер – Динамо
Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 21:45 | Обновлено 27 апреля 2025, 22:21
3355
1

Пушич высказался о работе судейской бригады в матче Шахтер – Динамо

Марино доволен работой рефери в поединке двух грандов УПЛ, который завершился со счетом 2:2

27 апреля 2025, 21:45 | Обновлено 27 апреля 2025, 22:21
3355
1
Пушич высказался о работе судейской бригады в матче Шахтер – Динамо
ФК Шахтер. Марино Пушич

27 апреля донецкий Шахтер принял киевское Динамо на Арене Львов в матче 26-го тура УПЛ 2024/25.

Коллективы сыграли вничью со счетом 2:2. Горняки побеждали 2:0 уже на 20-й минуте, но во втором тайме растеряли преимущество – на 90+3-й одно очко для бело-синих вырвал Владислав Кабаев.

После завершения встречи наставник Шахтера Марино Пушич высказался о работе судейской бригады. Его слова передает корреспондент Sport.ua Андрей Витренко:

– Как и всегда, болельщики пристально следят за работой арбитров. Как вы оцениваете сегодняшнюю работу судей?

– Я считаю, что арбитры сегодня достойно выполнили свою работу. Конечно, были эпизоды и с падениями, небольшими криками игроков, нарушением правил, но важно также отмечать их работу, не только когда она вызывает вопросы, а и когда все в порядке и они качественно выполняют свои обязанности, с чем, по моему, мнению они сегодня справились. Здесь нет никаких претензий, могу только их поблагодарить.

Главным арбитром матча Шахтер – Динамо был Виталий Романов.

После очного противостояния Динамо с 64 очками продолжает возглавлять таблицу чемпионата Украины. Шахтер с 54 пунктами располагается на третьей позиции. Второй идет Александрия – 60 баллов.

Андрей ВИТРЕНКО, Sport.ua из Львова.

Видеообзор матча Шахтер – Динамо Киев (2:2)

Таблица УПЛ 2024/25

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 26 19 7 0 55 - 17 64
2 Александрия 26 18 6 2 40 - 18 60
3 Шахтер Донецк 26 16 6 4 61 - 24 54
4 Полесье 26 11 10 5 35 - 25 43
5 Карпаты Львов 26 11 7 8 35 - 28 40
6 Кривбасс 25 11 6 8 28 - 24 39
7 Верес 26 9 8 9 31 - 36 35
8 Заря 25 11 2 12 30 - 35 35
9 Рух Львов 26 8 9 9 27 - 25 33
10 Колос Ковалевка 26 6 10 10 23 - 23 28
11 ЛНЗ Черкассы 26 7 6 13 23 - 35 27
12 Оболонь 26 6 7 13 16 - 42 25
13 Ворскла 26 6 6 14 22 - 35 24
14 Левый берег 25 6 5 14 14 - 29 23
15 Черноморец 26 5 3 18 17 - 40 18
16 Ингулец 25 3 8 14 16 - 37 17
Полная таблица

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Марино Пушич Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виталий Романов
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 1
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DK2025
Романов "достойно" отработал инструкции монзулихи. Особенно, когда не поставил пеналь за игру назарины рукой. Да, и в большинстве падений всегда был на стороне кротов. Потому и Марина ничего не имеет против такого судейства
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