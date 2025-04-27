Пушич высказался о работе судейской бригады в матче Шахтер – Динамо

27 апреля донецкий Шахтер принял киевское Динамо на Арене Львов в матче 26-го тура УПЛ 2024/25.

Коллективы сыграли вничью со счетом 2:2. Горняки побеждали 2:0 уже на 20-й минуте, но во втором тайме растеряли преимущество – на 90+3-й одно очко для бело-синих вырвал Владислав Кабаев.

После завершения встречи наставник Шахтера Марино Пушич высказался о работе судейской бригады. Его слова передает корреспондент Sport.ua Андрей Витренко:

– Как и всегда, болельщики пристально следят за работой арбитров. Как вы оцениваете сегодняшнюю работу судей?

– Я считаю, что арбитры сегодня достойно выполнили свою работу. Конечно, были эпизоды и с падениями, небольшими криками игроков, нарушением правил, но важно также отмечать их работу, не только когда она вызывает вопросы, а и когда все в порядке и они качественно выполняют свои обязанности, с чем, по моему, мнению они сегодня справились. Здесь нет никаких претензий, могу только их поблагодарить.

Главным арбитром матча Шахтер – Динамо был Виталий Романов.

После очного противостояния Динамо с 64 очками продолжает возглавлять таблицу чемпионата Украины. Шахтер с 54 пунктами располагается на третьей позиции. Второй идет Александрия – 60 баллов.

Андрей ВИТРЕНКО, Sport.ua из Львова.

Видеообзор матча Шахтер – Динамо Киев (2:2)

Таблица УПЛ 2024/25