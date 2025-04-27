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  4. Пушич нашел причину катастрофы Шахтера в матче с Динамо. Вас это удивит
Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 21:05 | Обновлено 27 апреля 2025, 22:00
5047
19

Пушич нашел причину катастрофы Шахтера в матче с Динамо. Вас это удивит

«Горняки» упустили победу, ведя в счете 2:0

27 апреля 2025, 21:05 | Обновлено 27 апреля 2025, 22:00
5047
19
Пушич нашел причину катастрофы Шахтера в матче с Динамо. Вас это удивит
ФК Шахтер. Марино Пушич

27 апреля прошел центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Донецкий «Шахтер» принимал киевское «Динамо» на Арене Львов во Львове. Поединок завершился вничью 2:2.

После матча наставник «Шахтера» Марино Пушич объяснил, почему «горняки» провалили второй тайм и потеряли преимущество в два забитых мяча.

«На эту игру повлиял матч Кубка Украины, который мы сыграли на неделе. Было место усталости, были загружены в плане физической подготовки. Я не волновался и знал, что второй тайм будет более сложным. Будем честными, «Динамо» играло в Кубке против команды Первой лиги, могли выпустить резервный состав.

Вы могли заметить, что мы устали во втором тайме, начали играть в низкий блок, что не свойственно для нас. Соперник заслужил на свои забитые голы, они имели возможности во втором тайме. Будем говорить как есть – первый тайм был за нами, второй за киевлянами», – сказал Пушич.

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Марино Пушич Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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Комментарии 19
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Серж
Скажем как есть. Вы отскочили. Динамо создало больше раза в 3
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+8
Cityzen83
Первый тренер в истории Шахтера ,который может вывести команду в Лигу Конференции! Оставайся рулить кротами - легенда!
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+6
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Fitness.sports
А почему не вспомнил первый круг дуэль?
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+3
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Artem_Ponomar
а я думав що знову буде звинувачувати арбітра
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Перець
Причина тому що Сундукова не було на полі
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+2
Falko
Тобто, ви тільки взимку викинули 30+ лямів і все ще не маєте хоча б 1,5 склади, аби зіграти в середу і в неділю проти команди, переважно, зі власних вихованців? Що ж ви там накупили?
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0
Leon Killer
Низкий блок,что не свойственно для нас? Это шутка такая?😂
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-1
NoMad
Ахахаха, тупий клоун. Сподіваюсь з ним продовжать контракт
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-2
apepa
провальный второй тайм от шахтера. Почему не играли как в первом? Загадка со звездочкой
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-3
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Singularis
Ничего удивительного. Всё так и есть.
Динамо откатало товарняк с Буковиной и досматривало матч Шахтёра в КУ уже в нумерах готеля.)
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-12
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