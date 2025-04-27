Пушич нашел причину катастрофы Шахтера в матче с Динамо. Вас это удивит
«Горняки» упустили победу, ведя в счете 2:0
27 апреля прошел центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Донецкий «Шахтер» принимал киевское «Динамо» на Арене Львов во Львове. Поединок завершился вничью 2:2.
После матча наставник «Шахтера» Марино Пушич объяснил, почему «горняки» провалили второй тайм и потеряли преимущество в два забитых мяча.
«На эту игру повлиял матч Кубка Украины, который мы сыграли на неделе. Было место усталости, были загружены в плане физической подготовки. Я не волновался и знал, что второй тайм будет более сложным. Будем честными, «Динамо» играло в Кубке против команды Первой лиги, могли выпустить резервный состав.
Вы могли заметить, что мы устали во втором тайме, начали играть в низкий блок, что не свойственно для нас. Соперник заслужил на свои забитые голы, они имели возможности во втором тайме. Будем говорить как есть – первый тайм был за нами, второй за киевлянами», – сказал Пушич.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший нападающий Динамо не считает, что вратарь столичного клуба привез гол в игре с Шахтером
Антонио что-то швырнул в арбитра, а после красной карточки начал вести себя неадекватно
Динамо откатало товарняк с Буковиной и досматривало матч Шахтёра в КУ уже в нумерах готеля.)