Пушич нашел причину катастрофы Шахтера в матче с Динамо. Вас это удивит

27 апреля прошел центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Донецкий «Шахтер» принимал киевское «Динамо» на Арене Львов во Львове. Поединок завершился вничью 2:2.

После матча наставник «Шахтера» Марино Пушич объяснил, почему «горняки» провалили второй тайм и потеряли преимущество в два забитых мяча.

«На эту игру повлиял матч Кубка Украины, который мы сыграли на неделе. Было место усталости, были загружены в плане физической подготовки. Я не волновался и знал, что второй тайм будет более сложным. Будем честными, «Динамо» играло в Кубке против команды Первой лиги, могли выпустить резервный состав.

Вы могли заметить, что мы устали во втором тайме, начали играть в низкий блок, что не свойственно для нас. Соперник заслужил на свои забитые голы, они имели возможности во втором тайме. Будем говорить как есть – первый тайм был за нами, второй за киевлянами», – сказал Пушич.