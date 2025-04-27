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  4. Надежда Киченок завершила выступления в Мадриде, уступив дуэту с Остапенко
WTA
27 апреля 2025, 15:03 |
460
0

Надежда Киченок завершила выступления в Мадриде, уступив дуэту с Остапенко

Украинка и Сюй Ифань в двух сетах проиграли Алене и Се Шувэй во втором раунде тысячника

27 апреля 2025, 15:03 |
460
0
Надежда Киченок завершила выступления в Мадриде, уступив дуэту с Остапенко
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Во втором раунде украинка и ее напарница Сюй Ифань (Китай) в двух сетах проиграли тандему Алена Остапенко (Латвия) / Се Шувэй (Китайский Тайбей) за 1 час и 27 минут.

WTA 1000 Мадрид. Пары. Грунт. 1/8 финала

Надежда Киченок (Украина) / Сюй Ифань (Китай) – Алена Остапенко (Латвия) / Се Шувэй (Китайский Тайбей) [8] – 1:6, 6:7 (5:7)

Киченок и Сюй Ифань провели второй совместный турнир. На прошлой неделе они уступили в Штутгарте в 1-м же раунде Пановой и Штоллар, а на старте Мадрида взяли у них реванш.

Следующими соперницами Остапенко и Се Шувэй будут победительницы противостояния Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд – Мирра Андреева / Диана Шнайдер. Остапенко покинула одиночный разряд Мадрида в первом же круге, уступив своей соотечественницей Анастасии Севастовой.

Украину в парном разряде Мадрида продолжит представлять сестра Надежды Людмила. 27 апреля Людмила Киченок вместе с Софией Кенин проведет поединок второго раунда против пары Мэдисон Кин / Мария Саккари.

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Надежда Киченок Сюй Ифань Алена Остапенко Се Шувэй WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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