Сенсация в дерби Латвии: Остапенко покинула престижный турнир в Мадриде

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 18) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Во втором раунде Остапенко неожиданно проиграла своей соотечественнице Анастасии Севастовой за 1 час и 32 минуты.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала

Анастасия Севастова (Латвия) – Алена Остапенко (Латвия) [23] – 7:6 (7:2), 6:2

Анастасия и Алена провели третье очное противостояние. Счет стал 3:0 в пользу Севастовой.

Следующей соперницей Севастовой будет 13-я сеяная «нейтралка» Диана Шнайдер.

35-летняя Анастасия до турнира в Мадриде не играла с марта 2024 года, когда упала в матче на соревнованиях в Остине и порвала кресты. На старте тысячника в столице Испании латвийка прошла Анастасию Павлюченкову.

Остапенко прервала винстрик из пяти матчей. Перед Мадридом Алена стала чемпионкой на пятисотнике в Штутгарте.