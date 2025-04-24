Сенсация в дерби Латвии: Остапенко покинула престижный турнир в Мадриде
Алена в двух сетах уступила Анастасии Севастовой во 2-м раунде тысячника в Испании
Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 18) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.
Во втором раунде Остапенко неожиданно проиграла своей соотечественнице Анастасии Севастовой за 1 час и 32 минуты.
WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала
Анастасия Севастова (Латвия) – Алена Остапенко (Латвия) [23] – 7:6 (7:2), 6:2
Анастасия и Алена провели третье очное противостояние. Счет стал 3:0 в пользу Севастовой.
Следующей соперницей Севастовой будет 13-я сеяная «нейтралка» Диана Шнайдер.
35-летняя Анастасия до турнира в Мадриде не играла с марта 2024 года, когда упала в матче на соревнованиях в Остине и порвала кресты. На старте тысячника в столице Испании латвийка прошла Анастасию Павлюченкову.
Остапенко прервала винстрик из пяти матчей. Перед Мадридом Алена стала чемпионкой на пятисотнике в Штутгарте.
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