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  4. Сенсация в дерби Латвии: Остапенко покинула престижный турнир в Мадриде
WTA
24 апреля 2025, 18:52 | Обновлено 24 апреля 2025, 18:56
707
4

Сенсация в дерби Латвии: Остапенко покинула престижный турнир в Мадриде

Алена в двух сетах уступила Анастасии Севастовой во 2-м раунде тысячника в Испании

24 апреля 2025, 18:52 | Обновлено 24 апреля 2025, 18:56
707
4
Сенсация в дерби Латвии: Остапенко покинула престижный турнир в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 18) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Во втором раунде Остапенко неожиданно проиграла своей соотечественнице Анастасии Севастовой за 1 час и 32 минуты.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала

Анастасия Севастова (Латвия) – Алена Остапенко (Латвия) [23] – 7:6 (7:2), 6:2

Анастасия и Алена провели третье очное противостояние. Счет стал 3:0 в пользу Севастовой.

Следующей соперницей Севастовой будет 13-я сеяная «нейтралка» Диана Шнайдер.

35-летняя Анастасия до турнира в Мадриде не играла с марта 2024 года, когда упала в матче на соревнованиях в Остине и порвала кресты. На старте тысячника в столице Испании латвийка прошла Анастасию Павлюченкову.

Остапенко прервала винстрик из пяти матчей. Перед Мадридом Алена стала чемпионкой на пятисотнике в Штутгарте.

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Алена Остапенко Анастасия Севастова WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Falko
Бобульке рулять ))
А Лєнка просто ще не відійшла.
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+2
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Sashamar
Разом з перемогами ми беремо на себе відповідальність за їх наслідки. Тепер Севастова просто зобов'язана відбити свинину. Те, що не вдалося Волинець після перемоги над Квітовой.
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+1
Mystic_Healer
нічого собі
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0
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