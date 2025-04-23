Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Латвийка одержала важную победу после тяжелой травмы и операции на колене
WTA
23 апреля 2025, 17:41 | Обновлено 23 апреля 2025, 20:11
536
4

Латвийка одержала важную победу после тяжелой травмы и операции на колене

Анастасия Севастова разобралась с Павлюченковой в двух сетах

23 апреля 2025, 17:41 | Обновлено 23 апреля 2025, 20:11
536
4
Латвийка одержала важную победу после тяжелой травмы и операции на колене
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Севастова

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова (без рейтинга) пробилась во второй раунд грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Севастова, порвавшая в прошлом году на турнире в Остине крестообразные связки и перенесшая сложную операцию на колене, разобралась с Анастасией Павлюченковой (WTA 47) в двух сетах. Сделав в каждом из сетов по два брейка латвийская спортсменка довела матч до победы.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 9 минут. Это был девятый поединок между ними и первая победа латвийки.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/64 финала

Анастасия Севастова (Латвия) – Анастасия Павлюченкова – 6:4, 7:5

Следующей соперницей Анастасии по воле жребия будет ее соотечественница Алена Остапенко (WTA 18).

По теме:
Даяна Ястремская – Франческа Джонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стародубцева разгромила Фругвиртову и вышла во 2-й раунд турнира в Мадриде
Определена первая соперница Костюк на престижном турнире WTA 1000 в Мадриде
WTA Мадрид Анастасия Севастова Анастасия Павлюченкова Алена Остапенко
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
Бокс | 23 апреля 2025, 08:58 3
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»

Эвандер считает, что Мейвезер проиграл Пакьяо

Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер
Футбол | 23 апреля 2025, 06:47 3
Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер
Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер

23 апреля в 18:00 будет проведен матч 1/2 финала Кубка Украины

Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Футбол | 23.04.2025, 12:31
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Буковина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 23.04.2025, 14:00
Буковина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Буковина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Полуфиналистка Олимпиады-2024 по теннису объявила о беременности
Теннис | 23.04.2025, 18:57
Полуфиналистка Олимпиады-2024 по теннису объявила о беременности
Полуфиналистка Олимпиады-2024 по теннису объявила о беременности
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр Науменко
Подяка за осушку болота.
Ответить
+5
Sashamar
Не в тому справа, що Анастасія виграла у тезки і колишньої напарниці, хоч це й приємно. Головне, що трудяга Севастова (їй не так багато дано від бога, всі досягнення результат важкої праці) повернулася в 35 років після пологів і такої травми, що після неї і в 20 закінчують. 
В наступному матчі буду за Настю, Альонці (до речі, між ними не дуже теплі стосунки) наразі й Порша вистачить
  От Світовій, мабуть, не варто було повертатися. З іншого боку можна порадіти за Катю Волинець.
Ответить
+2
Falko
Я в шоці. Не думав, що Севастова взагалі без рейтингу. Нібито нещодавно зустрічав її прізвище.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
21.04.2025, 22:10
Футбол
Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ
Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ
22.04.2025, 21:05
Снукер
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании с Барселоной
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании с Барселоной
22.04.2025, 00:44
Футбол
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
23.04.2025, 06:23 2
Снукер
Экс-чемпион мира назвал главный недостаток Усика. И дал совет Дюбуа
Экс-чемпион мира назвал главный недостаток Усика. И дал совет Дюбуа
22.04.2025, 08:05
Бокс
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
23.04.2025, 07:46 10
Футбол
Барселоне дают €300 млн за суперзвезду. Каталонцы подготовили ответ
Барселоне дают €300 млн за суперзвезду. Каталонцы подготовили ответ
22.04.2025, 04:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем