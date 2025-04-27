Полтава – Металлист, Кудровка – Эпицентр, ЮКСА – Буковина. Смотреть LIVE
Смотрите 27 апреля видеотрансляцию матчей Первой лиги
27 апреля проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.
Первая лига. 27 апреля 2025
- 11:30. Полтава – Металлист Харьков
- 13:00. Нива Тернополь – Виктория Сумы
- 13:30. Кудровка – Эпицентр
- 14:30. Феникс-Мариуполь – Минай
- 16:00. ЮКСА Тарасовка – Буковина Черновцы
Турнирная таблица (чемпионская группа)
Турнирная таблица (группа выбывания)
11:30. Полтава – Металлист Харьков
13:00. Нива Тернополь – Виктория Сумы
13:30. Кудровка – Эпицентр
14:30. Феникс-Мариуполь – Минай
16:00. ЮКСА Тарасовка – Буковина Черновцы
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