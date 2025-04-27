Полтава – Металлист, Кудровка – Эпицентр, ЮКСА – Буковина. Смотреть LIVE

27 апреля проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

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Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 27 апреля 2025

11:30. Полтава – Металлист Харьков

13:00. Нива Тернополь – Виктория Сумы

13:30. Кудровка – Эпицентр

14:30. Феникс-Мариуполь – Минай

16:00. ЮКСА Тарасовка – Буковина Черновцы

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (группа выбывания)

11:30. Полтава – Металлист Харьков

13:00. Нива Тернополь – Виктория Сумы

13:30. Кудровка – Эпицентр

14:30. Феникс-Мариуполь – Минай

16:00. ЮКСА Тарасовка – Буковина Черновцы