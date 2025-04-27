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Первая лига
ЮКСА
27.04.2025 16:00 - : -
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
27 апреля 2025, 13:30 |
192
0

Полтава – Металлист, Кудровка – Эпицентр, ЮКСА – Буковина. Смотреть LIVE

Смотрите 27 апреля видеотрансляцию матчей Первой лиги

27 апреля 2025, 13:30 |
192
0
Полтава – Металлист, Кудровка – Эпицентр, ЮКСА – Буковина. Смотреть LIVE
ФК Нива Тернополь

27 апреля проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 27 апреля 2025

  • 11:30. Полтава – Металлист Харьков
  • 13:00. Нива Тернополь – Виктория Сумы
  • 13:30. Кудровка – Эпицентр
  • 14:30. Феникс-Мариуполь – Минай
  • 16:00. ЮКСА Тарасовка – Буковина Черновцы

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (группа выбывания)

11:30. Полтава – Металлист Харьков

13:00. Нива Тернополь – Виктория Сумы

13:30. Кудровка – Эпицентр

14:30. Феникс-Мариуполь – Минай

16:00. ЮКСА Тарасовка – Буковина Черновцы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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