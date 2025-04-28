Итоги игрового дня. Турнирная таблица Первой лиги: плотная борьба за УПЛ
В чемпионской группе по три очки взяли Эпицентр, Буковина, Полтава
27 апреля состоялись матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.
Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.
В чемпионской группе по три очки взяли Эпицентр, Буковина, Полтава.
Топ-8: Эпицентр (41), Полтава (32), Металлист 1925 (31), Кудровка, Агробизнес (по 29), Буковина (27), ЮКСА, Металлист (по 26).
Первая лига. 27 апреля 2025
11:30. Полтава – Металлист Харьков – 1:0
Гол: Игорь Коцюмака, 38
13:00. Нива Тернополь – Виктория Сумы – 0:0
13:30. Кудровка – Эпицентр – 0:1
Гол: Даниил Кравчук, 83
14:30. Феникс-Мариуполь – Минай – 2:0
Голы: Руслан Буряк, 49, 58
16:00. ЮКСА Тарасовка – Буковина Черновцы – 0:3
Голи: Даниил Гончарук, 17, Иван Тищенко, 23, Олег Кожушко, 90+3
Турнирная таблица (чемпионская группа)
Турнирная таблица (группа выбывания)
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