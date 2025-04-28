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Первая лига
ЮКСА
27.04.2025 16:00 – FT 0 : 3
Буковина
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Украина. Первая лига
28 апреля 2025, 03:31 | Обновлено 28 апреля 2025, 03:47
138
0

Итоги игрового дня. Турнирная таблица Первой лиги: плотная борьба за УПЛ

В чемпионской группе по три очки взяли Эпицентр, Буковина, Полтава

28 апреля 2025, 03:31 | Обновлено 28 апреля 2025, 03:47
138
0
Итоги игрового дня. Турнирная таблица Первой лиги: плотная борьба за УПЛ
СК Полтава. Игорь Коцюмака

27 апреля состоялись матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

В чемпионской группе по три очки взяли Эпицентр, Буковина, Полтава.

Топ-8: Эпицентр (41), Полтава (32), Металлист 1925 (31), Кудровка, Агробизнес (по 29), Буковина (27), ЮКСА, Металлист (по 26).

Первая лига. 27 апреля 2025

11:30. Полтава – Металлист Харьков – 1:0

Гол: Игорь Коцюмака, 38

13:00. Нива Тернополь – Виктория Сумы – 0:0

13:30. Кудровка – Эпицентр – 0:1

Гол: Даниил Кравчук, 83

14:30. Феникс-Мариуполь – Минай – 2:0

Голы: Руслан Буряк, 49, 58

16:00. ЮКСА Тарасовка – Буковина Черновцы – 0:3

Голи: Даниил Гончарук, 17, Иван Тищенко, 23, Олег Кожушко, 90+3

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (группа выбывания)

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Полтава Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Металлист Харьков Буковина Черновцы Минай Эпицентр Каменец-Подольский Феникс Подмонастырь Кудровка ЮКСА Тарасовка Даниил Кравчук Даниил Гончарук Иван Тищенко Олег Кожушко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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