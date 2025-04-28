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  4. Перес назвал 4 игроков Реала, которые не виноваты в фиаско против Барсы
Испания
28 апреля 2025, 03:10 |
28
0

Перес назвал 4 игроков Реала, которые не виноваты в фиаско против Барсы

Флорентино отметил Беллингема, Чуамени, Гюлера и Мбаппе

28 апреля 2025, 03:10 |
28
0
Перес назвал 4 игроков Реала, которые не виноваты в фиаско против Барсы
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

26 апреля состоялся финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.

По информации испанских СМИ, несмотря на болезненное поражение в этом матче, президент «Реала» Флорентино Перес остался доволен действиями четырех игроков в этом матче.

Пересу понравилось, как провели матч полузащитники Джуд Беллингем, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер и нападающий Килиан Мбаппе, который отметился забитым голом со штрафного.

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Орельен Тчуамени Джуд Беллингем Арда Гюлер Килиан Мбаппе Барселона Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Педри Барселона - Реал
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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