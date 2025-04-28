Перес назвал 4 игроков Реала, которые не виноваты в фиаско против Барсы

26 апреля состоялся финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.

По информации испанских СМИ, несмотря на болезненное поражение в этом матче, президент «Реала» Флорентино Перес остался доволен действиями четырех игроков в этом матче.

Пересу понравилось, как провели матч полузащитники Джуд Беллингем, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер и нападающий Килиан Мбаппе, который отметился забитым голом со штрафного.