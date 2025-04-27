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  4. Стародубцева в огне. Определена половина участниц 1/8 финала в Мадриде
WTA
27 апреля 2025, 07:50 | Обновлено 27 апреля 2025, 08:03
844
0

Стародубцева в огне. Определена половина участниц 1/8 финала в Мадриде

Стародубцева из квалификации пробилась в четвертый круг соревнований WTA 1000 в Испании

27 апреля 2025, 07:50 | Обновлено 27 апреля 2025, 08:03
844
0
Стародубцева в огне. Определена половина участниц 1/8 финала в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

26 апреля завершились все матчи 1/16 финала грунтового турнира WTА 1000 в Мадриде в нижней части сетки.

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева, которая стартовала еще в квалификации, переиграла 20-ю ракетку мира Людмилу Самсонову.

Следующей соперницей Юлии будет еще одна «нейтралка» Мирра Андреева. Андреева в третьем раунде прошла Магдалену Френх.

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Вторая сеяная и действующая чемпионка Ига Свентек справилась с Линдой Носковой. Далее Ига сыграет против Дианы Шнайдер, которая выбила Анастасию Севастову.

Олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич в третьем круге оказалась сильнее Беатрис Хаддад Майи, вырвав победу на тай-брейке в третьем сете. За выход в четвертьфинал швейцарка поборется с четвертой ракеткой Коко Гауфф. Американка выиграла у своей соотечественницы Энн Ли.

В еще одном матче 1/8 финала в нижней части сетки сойдутся Мэдисон Киз и Донна Векич. Победительница Australian Open 2025 обыграла Анну Калинскую, а серебряная призерка Олимпиады-2024 выбила 10-ю ракетку Эмму Наварро.

27 апреля в столице Испании состоятся встречи 1/16 финала в верхней части сетки. В частности, свои поединки проведут и две украинки: Элина Свитолина и Марта Костюк.

WTA 1000 Мадрид. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [7] – Магдалена Френх [27] – 7:5, 6:3
Людмила Самсонова [18] – Юлия Стародубцева [Q] – 6:2, 6:7 (2:7), 0:6

Беатрис Хаддад Майя [16] – Белинда Бенчич – 3:6, 6:4, 6:7 (2:7)
Энн Ли – Коко Гауфф [4] – 2:6, 3:6

Мэдисон Киз [5] – Анна Калинская [30] – 7:5, 7:6 (7:3)
Донна Векич [19] – Эмма Наварро [11] – 4:6, 6:3, 6:2

Диана Шнайдер [13] – Анастасия Севастова – 6:0, 6:0
Линда Носкова [31] – Ига Свентек [2] – 4:6, 2:6

WTA 1000 Мадрид. Пары 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [7] – Юлия Стародубцева [Q]
Белинда Бенчич – Коко Гауфф [4]

Мэдисон Киз [5] – Донна Векич [19]

Диана Шнайдер [13] – Ига Свентек [2]

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Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 27 апреля
Мирра Андреева Магдалена Френх Людмила Самсонова Юлия Стародубцева Беатрис Хаддад Майя Белинда Бенчич Энн Ли Коко Гауфф Мэдисон Киз Анна Калинская Донна Векич Эмма Наварро Диана Шнайдер Анастасия Севастова Ига Свёнтек Линда Носкова WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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