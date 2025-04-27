Стародубцева в огне. Определена половина участниц 1/8 финала в Мадриде

26 апреля завершились все матчи 1/16 финала грунтового турнира WTА 1000 в Мадриде в нижней части сетки.

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева, которая стартовала еще в квалификации, переиграла 20-ю ракетку мира Людмилу Самсонову.

Следующей соперницей Юлии будет еще одна «нейтралка» Мирра Андреева. Андреева в третьем раунде прошла Магдалену Френх.

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Вторая сеяная и действующая чемпионка Ига Свентек справилась с Линдой Носковой. Далее Ига сыграет против Дианы Шнайдер, которая выбила Анастасию Севастову.

Олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич в третьем круге оказалась сильнее Беатрис Хаддад Майи, вырвав победу на тай-брейке в третьем сете. За выход в четвертьфинал швейцарка поборется с четвертой ракеткой Коко Гауфф. Американка выиграла у своей соотечественницы Энн Ли.

В еще одном матче 1/8 финала в нижней части сетки сойдутся Мэдисон Киз и Донна Векич. Победительница Australian Open 2025 обыграла Анну Калинскую, а серебряная призерка Олимпиады-2024 выбила 10-ю ракетку Эмму Наварро.

27 апреля в столице Испании состоятся встречи 1/16 финала в верхней части сетки. В частности, свои поединки проведут и две украинки: Элина Свитолина и Марта Костюк.

WTA 1000 Мадрид. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [7] – Магдалена Френх [27] – 7:5, 6:3

Людмила Самсонова [18] – Юлия Стародубцева [Q] – 6:2, 6:7 (2:7), 0:6

Беатрис Хаддад Майя [16] – Белинда Бенчич – 3:6, 6:4, 6:7 (2:7)

Энн Ли – Коко Гауфф [4] – 2:6, 3:6

Мэдисон Киз [5] – Анна Калинская [30] – 7:5, 7:6 (7:3)

Донна Векич [19] – Эмма Наварро [11] – 4:6, 6:3, 6:2

Диана Шнайдер [13] – Анастасия Севастова – 6:0, 6:0

Линда Носкова [31] – Ига Свентек [2] – 4:6, 2:6

WTA 1000 Мадрид. Пары 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [7] – Юлия Стародубцева [Q]

Белинда Бенчич – Коко Гауфф [4]

Мэдисон Киз [5] – Донна Векич [19]

Диана Шнайдер [13] – Ига Свентек [2]