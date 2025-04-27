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Чемпионат Италии
Комо
27.04.2025 13:30 - : -
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Италия
27 апреля 2025, 05:04 |
13
0

Комо – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 27 апреля в 13:30 по Киеву

27 апреля 2025, 05:04 |
13
0
Комо – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Виейра

27 апреля на «Джузеппе Синигалья» пройдет матч 34-го тура Серии А Италии, в котором «Комо» встретится с «Дженоа». Поединок начнется в 13:30 по киевскому времени.

Комо

Команда формально имеет длительную историю, в которой было место и выходам в Кальчо и раньше. Но, по сути, ее основали фактически заново в 2017-м году, уже при нынешних владельцах. У тех хватает и денег, и амбиций, и в итоге получилось в 2021-м году подняться в Серию В, а в прошлом розыгрыше взять там 2-е место.

Изначально выбранная стратегия, сочетание неопытного наставника в лице Сеска, и приглашение известных, но прошедший свой пик футболистов. Но в итоге новичок смог более чем уверенно выполнить свою задачу - закрепиться на новом уровне. В апреле даже обыгрывали Монцу и Торино, окончательно закрыв любые вопросы. А в прошлом туре с Лечче и вовсе получилось разгромить 3:0.

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Дженоа

Клуб куда статуснее своего соперника. Все же был вылет из Серии А, причем тогда себе испортил репутацию Шевченко - новых попыток тренировать он не делал. Любопытно, что другой бывший нападающий, Джилардино, выступил после этого спасителем: вернул из второго дивизиона с ходу, и набрал 49 очков - этого хватило, чтобы закончить строго на экваторе таблицы, на 11-й позиции.

Но в новом цикле Альберто не справился с валом кадровых проблем, в том числе с тяжелой травмой Малиновского. Только когда его сменил более опытный Виейра, удалось постепенно вернуться в число середняков итальянского футбола. Весной и вовсе проиграли только Ювентусу - 0:1 на выезде. И только в прошлом туре с Лацио снова ничего не получилось, там проиграли 0:2, причем на своем поле - возможно, падающая мотивация уже начинает сказываться отрицательно на игроках.

Статистика личных встреч

Трижды кряду, и в позапрошлом сезоне в Серии В, и в ноябре, все заканчивалось результативными ничьими.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в новый успех амбициозного новичка. Тот набрал хорошую форму и играет на своем поле - ставим на то, что он выиграет (коэффициент - 1,82).

Прогноз Sport.ua
Комо
27 апреля 2025 -
13:30
Дженоа
Победа Комо 1.82 Сделать ставку

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Комо Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Руслан Малиновский
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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