Три игры без забитых голов. Дженоа без Малиновского уступил Комо
Подопечные Патрика Виейры не могут отличиться более 270 минут
27 апреля в Серии А встречались «Комо» и «Дженоа».
В составе гостей из-за травмы отсутствовал украинский полузащитник Руслан Малиновский.
Первый тайм между командами прошел безрезультатно, а во втором хозяева забили единственный в матче гол. Он на счету Габриэля Стрефецца.
«Дженоа» не может забить уже третий матч подряд.
Сейчас подопечные Виейры находятся на 13-й позиции, а «Комо» - на 11-й.
«Милан» гостил у аутсайдера чемпионата „Венеции“. Гости уже на 5-й минуте открыли счет усилиями Пулишича. Уже в конце матча Хименес удвоил преимущество миланцев.
Серия А. 34-й тур. 27 апреля
Комо – Дженоа – 1:0
Гол: Стрефецц, 59
Венеция – Милан – 0:2
Голы: Пулишич, 5, Хименес. 90+6
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