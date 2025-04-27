Три игры без забитых голов. Дженоа без Малиновского уступил Комо

27 апреля в Серии А встречались «Комо» и «Дженоа».

В составе гостей из-за травмы отсутствовал украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Первый тайм между командами прошел безрезультатно, а во втором хозяева забили единственный в матче гол. Он на счету Габриэля Стрефецца.

«Дженоа» не может забить уже третий матч подряд.

Сейчас подопечные Виейры находятся на 13-й позиции, а «Комо» - на 11-й.

«Милан» гостил у аутсайдера чемпионата „Венеции“. Гости уже на 5-й минуте открыли счет усилиями Пулишича. Уже в конце матча Хименес удвоил преимущество миланцев.

Серия А. 34-й тур. 27 апреля

Комо – Дженоа – 1:0

Гол: Стрефецц, 59

Венеция – Милан – 0:2

Голы: Пулишич, 5, Хименес. 90+6