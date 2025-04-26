В субботу, 26 апреля, проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Карпаты».

Команды играют на стадионе «Оболонь-Арена» в городе Киев. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 90-й минуте гол забил форвард львовского клуба Игор Невес. 2:2 на табло Оболонь-Арены.

❗️ ВИДЕО. Спасительный гол. Невес сравнял счет в матче с Оболонью