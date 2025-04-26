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Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 19:54 | Обновлено 26 апреля 2025, 20:14
107
0

ВИДЕО. Спасительный гол. Невес сравнял счет в матче с Оболонью

Бразильский страйкер забил во втором матче подряд

26 апреля 2025, 19:54 | Обновлено 26 апреля 2025, 20:14
107
0
ВИДЕО. Спасительный гол. Невес сравнял счет в матче с Оболонью
ФК Карпаты. Игорь Невес

В субботу, 26 апреля, проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Карпаты».

Команды играют на стадионе «Оболонь-Арена» в городе Киев. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 90-й минуте гол забил форвард львовского клуба Игор Невес. 2:2 на табло Оболонь-Арены.

❗️ ВИДЕО. Спасительный гол. Невес сравнял счет в матче с Оболонью

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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