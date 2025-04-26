Вторая лига. Матчи 26 апреля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 апреля видеотрансляции матчей 14-го тура Второй лиги
26 апреля проходят матчи 15-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
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Вторая лига. 15-й тур, 26 апреля 2025
- 12:15. Полесье-2 Житомир – Ревера 1908 Ивано-Франковск
- 12:30. Тростянец – Чернигов
- 12:45. Рух-2 Львов – Пробой Городенка
- 13:45. Ужгород – Реал Фарма Одесса
- 14:00. Александрия-2 – Металлист 1925-2 Харьков
- 14:15. Скала 1911 Стрый – Вильхивцы
- 14:45. Локомотив Киев – Горняк-Спорт
- 15:30. Нива Винница – Чайка П. Борщаговка
- 16:00. Куликов-Белка – Самбор-Нива-2 Тернополь
Турнирная таблица
12:15. Полесье-2 Житомир – Ревера 1908 Ивано-Франковск
12:30. Тростянец – Чернигов
12:45. Рух-2 Львов – Пробой Городенка
13:45. Ужгород – Реал Фарма Одесса
14:00. Александрия-2 – Металлист 1925-2 Харьков
14:15. Скала 1911 Стрый – Вильхивцы
14:45. Локомотив Киев – Горняк-Спорт
15:30. Нива Винница – Чайка П. Борщаговка
16:00. Куликов-Белка – Самбор-Нива-2 Тернополь
События матча
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