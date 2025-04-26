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Вторая лига
Рух-2 Львов
26.04.2025 12:45 – 85 0 : 2
Пробой
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
26 апреля 2025, 13:50 |
174
0

Вторая лига. Матчи 26 апреля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 апреля видеотрансляции матчей 14-го тура Второй лиги

26 апреля 2025, 13:50 |
174
0
Вторая лига. Матчи 26 апреля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Скала 1911 Стрый

26 апреля проходят матчи 15-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 15-й тур, 26 апреля 2025

  • 12:15. Полесье-2 Житомир – Ревера 1908 Ивано-Франковск
  • 12:30. Тростянец – Чернигов
  • 12:45. Рух-2 Львов – Пробой Городенка
  • 13:45. Ужгород – Реал Фарма Одесса
  • 14:00. Александрия-2 – Металлист 1925-2 Харьков
  • 14:15. Скала 1911 Стрый – Вильхивцы
  • 14:45. Локомотив Киев – Горняк-Спорт
  • 15:30. Нива Винница – Чайка П. Борщаговка
  • 16:00. Куликов-Белка – Самбор-Нива-2 Тернополь

Турнирная таблица

12:15. Полесье-2 Житомир – Ревера 1908 Ивано-Франковск

12:30. Тростянец – Чернигов

12:45. Рух-2 Львов – Пробой Городенка

13:45. Ужгород – Реал Фарма Одесса

14:00. Александрия-2 – Металлист 1925-2 Харьков

14:15. Скала 1911 Стрый – Вильхивцы

14:45. Локомотив Киев – Горняк-Спорт

15:30. Нива Винница – Чайка П. Борщаговка

16:00. Куликов-Белка – Самбор-Нива-2 Тернополь

События матча

19’
ГОЛ ! Мяч забил Vasyl Palagnyuk (Пробой).
18’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Пробой.
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Вторая лига Украины Чернигов чемпионат Украины по футболу Горняк-Спорт Скала 1911 Стрый Нива Винница Тростянец смотреть онлайн Чайка Петропавловская Борщаговка Локомотив Киев Рух-2 Львов Полесье-2 Житомир Ревера 1908 Ивано-Франковск Александрия-2 Ворскла-2 Полтава Колос-2 Ковалевка Металлист 1925-2 Харьков Ужгород Реал Фарма Одесса Пробой Городенка Вильхивцы Самбор-Нива-2 Тернополь Куликов-Белка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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