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Украина. Вторая лига
26 апреля 2025, 19:11 |
72
0

Пробий в битве лидеров обыграл Рух-2. Результаты матчей Второй лиги

«Пробий» закрепился на первом месте в Группе А

26 апреля 2025, 19:11 |
72
0
Пробий в битве лидеров обыграл Рух-2. Результаты матчей Второй лиги
ФК Пробий

В субботу, 26 апреля, во Второй лиге состоялись девять матчей. В Группе А прошли пять поединков, а в Группе Б – четыре.

В Группе А состоялся поединок второй и первой команд турнирной таблицы. «Рух-2» принимал «Пробий». Гости открыли счет на 18 минуте после точного удара Владислава Фелиповича. А через две минуты Василий Палагнюк отправил в ворота «Руха-2» второй мяч. Благодаря этой победе «Пробий» оторвался от соперника на 6 очков.

В группе Б «Чернигов» сыграл вничью с ФК «Тростянец» и теперь отстает от лидера на шесть очков. Также следует отметить вторую подряд победу «Локомотива» и третье подряд поражение «Чайки».

Вторая лига. Группа А. 26 апреля

«Рух-2» Львов – «Пробий» – 0:2

Голы: Фелипович 18, Палагнюк 20

«Ужгород» – «Реал Фарма» – 4:2

Голы: Коваленко 2, 46, Вишневский 36, Кичун 60 - Щербак 50, Марченко 72

«Полесье-2» – «Ревера 1908» – 4:1

Голы: Битон 16, 26, Микитюк 39, Авраменко 88 – Гуменяк 84

«Скала 1911» – «Вильховцы» – 2:2

Голы: Кравченко 18, Гаркавенко 88 – Глагола 56, Тимошенко, 77

«Куликов» – «Нива-2» Тернополь – 3:0

Голы: Равлик 32, Кос 65, Ничипоренко 90+6

Вторая лига. Группа Б. 26 апреля

«Тростянец» – «Чернигов» – 0:0

«Александрия-2» – «Металлист 1925-2» – 0:1

Гол: Долгий 68 (автогол)

«Локомотив» Киев – «Горняк-Спорт» – 1:0

Гол: Есаулов 90

«Нива» Винница – «Чайка» – 2:1

Голы: Петленко 10, Власенко 65 – Гуськов 62

Турнирная таблица. Группа А

Турнирная таблица. Группа Б

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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