В девятку на 89-й. Штутгарт уступил Хайденхайму на старте тура Бундеслиги
Единственный гол в матче забил Матиас Хонзак
В поединке 31-го тура чемпионата Германии Штутгарт на домашнем стадионе уступил Хайденхайму со счетом 0:1.
Единственный гол в матче был забит на 89-й минуте, отличился Матиас Хонзак точным ударом издали в девятку.
Таким образом, гости прервали серию из трех поражений подряд.
Штутгарт остался на 11-й позиции в турнирной таблице Бундеслиги, имея 41 очко.
Хайденхайм набрал 25 баллов и располагается на 16-м месте, которое дает право на участие в переходных матчах за сохранение прописки в элите.
Бундеслига. 31-й тур, 25 апреля
Штутгарт – Хайденхайм – 0:1
Гол: Хонзак, 89
События матча
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