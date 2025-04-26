В девятку на 89-й. Штутгарт уступил Хайденхайму на старте тура Бундеслиги

В поединке 31-го тура чемпионата Германии Штутгарт на домашнем стадионе уступил Хайденхайму со счетом 0:1.

Единственный гол в матче был забит на 89-й минуте, отличился Матиас Хонзак точным ударом издали в девятку.

Таким образом, гости прервали серию из трех поражений подряд.

Штутгарт остался на 11-й позиции в турнирной таблице Бундеслиги, имея 41 очко.

Хайденхайм набрал 25 баллов и располагается на 16-м месте, которое дает право на участие в переходных матчах за сохранение прописки в элите.

Бундеслига. 31-й тур, 25 апреля

Штутгарт – Хайденхайм – 0:1

Гол: Хонзак, 89