Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В девятку на 89-й. Штутгарт уступил Хайденхайму на старте тура Бундеслиги
Чемпионат Германии
Штутгарт
25.04.2025 21:30 – FT 0 : 1
Хайденхайм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
26 апреля 2025, 00:57 | Обновлено 26 апреля 2025, 01:04
39
0

В девятку на 89-й. Штутгарт уступил Хайденхайму на старте тура Бундеслиги

Единственный гол в матче забил Матиас Хонзак

26 апреля 2025, 00:57 | Обновлено 26 апреля 2025, 01:04
39
0
В девятку на 89-й. Штутгарт уступил Хайденхайму на старте тура Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Матиас Хонзак

В поединке 31-го тура чемпионата Германии Штутгарт на домашнем стадионе уступил Хайденхайму со счетом 0:1.

Единственный гол в матче был забит на 89-й минуте, отличился Матиас Хонзак точным ударом издали в девятку.

Таким образом, гости прервали серию из трех поражений подряд.

Штутгарт остался на 11-й позиции в турнирной таблице Бундеслиги, имея 41 очко.

Хайденхайм набрал 25 баллов и располагается на 16-м месте, которое дает право на участие в переходных матчах за сохранение прописки в элите.

Бундеслига. 31-й тур, 25 апреля

Штутгарт – Хайденхайм – 0:1

Гол: Хонзак, 89

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Хонсак (Хайденхайм).
По теме:
Первое поражение в Лиге 1. ПСЖ в статусе чемпиона подарил три очка Ницце
Кочергин отметился ассистом за Ракув. В другом матче тура забито аж 9 голов
Испанский гранд на высоте. Определена финальная пара Юношеской лиги УЕФА
Штутгарт Хайденхайм чемпионат Германии по футболу Бундеслига видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 26 апреля 2025, 01:02 0
Челси – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 26 апреля в 14:30 по Киеву

Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Футбол | 25 апреля 2025, 06:49 18
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ

Поединок 26-го тура чемпионата Украины начнется 27 апреля в 18:00

Шахтер не планирует продлевать контракт с украинским полузащитником
Футбол | 25.04.2025, 11:33
Шахтер не планирует продлевать контракт с украинским полузащитником
Шахтер не планирует продлевать контракт с украинским полузащитником
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
Хоккей | 25.04.2025, 07:05
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
Место в тройке обеспечено. Александрия в дерби минимально одолела Ингулец
Футбол | 25.04.2025, 17:27
Место в тройке обеспечено. Александрия в дерби минимально одолела Ингулец
Место в тройке обеспечено. Александрия в дерби минимально одолела Ингулец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
24.04.2025, 13:52 23
Футбол
Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
24.04.2025, 22:17 1
Футбол
Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
24.04.2025, 07:22 4
Бокс
ЧМ по хоккею U-18. Где Украина после трех туров. Таблица
ЧМ по хоккею U-18. Где Украина после трех туров. Таблица
24.04.2025, 07:45 4
Хоккей
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
24.04.2025, 10:11
Футбол
Украинцы сенсационно победили на старте отбора Евроволея
Украинцы сенсационно победили на старте отбора Евроволея
24.04.2025, 22:50 2
Волейбол
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
24.04.2025, 08:22 1
Футбол
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
24.04.2025, 07:47 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем