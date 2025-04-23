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Чемпионат Германии
Штутгарт
25.04.2025 21:30 - : -
Хайденхайм
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Германия
23 апреля 2025, 23:16 |
14
0

Штутгарт – Хайденхайм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Матч начнется 25 апреля в 21:30 по Киеву.

23 апреля 2025, 23:16 |
14
0
Штутгарт – Хайденхайм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
ФК Хайденхайм

В пятницу, 25 апреля, состоится матч 31-го раунда чемпионата Германии между «Штутгартом» и «Хайденхаймом». Игра начнется в 21:30 по киевскому времени.

Штутгарт

Команда проводит довольно неоднозначный год. На данный момент в Бундеслиге клуб занимает 11 место с 41 очком в активе, а отрыв в зону еврокубков за 4 матча до завершения чемпионата составляет 6 баллов. Иначе сложились дела в Кубке Германии – команда вышла в финал, где уже 24 мая встретится с Арминей из третьей Лиги. В Лиге чемпионов коллектив вылетел после 1-го этапа, заняв 26 место в общей турнирной таблице (только 1 балла не хватило для прохода в следующий раунд).

Хайденхайм

Недавний участник Лиги конференций сейчас стал аутсайдером и борется за сохранение прописки в лиге. После 30-ти сыгранных туров с 22 зачетными пунктами на счету клуб идет на 16-й позиции в Бундеслиге, заняв которую придется играть в плей-офф с 3-й командой низшего дивизиона. Однако от 17-го места, гарантирующего 100% вылет, отделяет только 2 очка, а вот до безопасного 15-го расстояние составляет 8 баллов. Кубок страны и Лигу конференций клуб покинул на одинаковых стадиях – в 1/16 финала.

Личные встречи

За последние 2 года команды сыграли между собой в 3 официальных поединках – 1 ничейный результат и по 1 выигрышу у каждого коллектива. Матч 1-го круга в этом сезоне завершился победой «швабов» со счетом 1:3.

Интересные факты

  • «Штутгарт» потерпел поражение в 4/5 последних поединках на домашнем стадионе. Победить удалось только «РБ Лейпциг» в рамках ½ Кубка Германии.
  • «Хайденхайм» проиграл в 3 подряд играх Бундеслиги с общим счетом 0:8. В последних 10 матчах чемпионата у команды всего 2 победы.
  • «Штутгарт» забивал первым в 8 из 10 последних поединках. Не удалось это сделать только против «Униона» и «Франфуркта».
  • «Швабы», как и «Хайденхайм», победили лишь в 2 из последних 10 матчах в чемпионате. Команда одолела «Бохум» и «Боруссию Д».

Возможные стартовые составы:

Штутгарт: Нюбель – Миттельштадт, Шабо, Ельч, Стергиу – Штиллер, Каразор – Фюрих, Вольтемаде, Майо – Демирович

Хайденхайм: Мюллер – Зирслебен, Гимбер, Майнка – Крациг, Шеппнер, Дорш, Буш – Бек, Траоре – Пирингер

Прогноз

Обе команды находятся в плохой форме, однако «Хайденхайм» не должен стать серьезным камнем преткновения для «швабов». Я поставлю на победу Штутгарта с форой -1 и коэффициентом 1.77.

Прогноз Sport.ua
Штутгарт
25 апреля 2025 -
21:30
Хайденхайм
Штутгарт с форой -1 1.77 Сделать ставку

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Штутгарт Хайденхайм Бундеслига чемпионат Германии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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