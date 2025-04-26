Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первое поражение в Лиге 1. ПСЖ в статусе чемпиона подарил три очка Ницце
Чемпионат Франции
ПСЖ
25.04.2025 21:45 – FT 1 : 3
Ницца
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
26 апреля 2025, 00:29 | Обновлено 26 апреля 2025, 00:48
42
0

Первое поражение в Лиге 1. ПСЖ в статусе чемпиона подарил три очка Ницце

У парижской команды единственный гол забил Фабиан Руис

26 апреля 2025, 00:29 | Обновлено 26 апреля 2025, 00:48
42
0
Первое поражение в Лиге 1. ПСЖ в статусе чемпиона подарил три очка Ницце
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 31-го тура Лиги 1 ПСЖ на своем поле сенсационно проиграл Ницце со счетом 1:3. Парижский клуб не сумел продолжить беспроигрышную серию в чемпионате Франции.

Дубль для гостей оформил Морган Сансон, забив на 34-й и 46-й минутах. Еще один мяч – на счету Юсуфа Ндайишимие, который отличился на 70-й минуте. Все три удара Ниццы в створ ворот Джанлуиджи Доннаруммы завершились голами.

ПСЖ ответил лишь одним результативным ударом, на 41-й минуте забил Фабиан Руис.

Это первое поражение парижан в текущем сезоне Лиги 1. Парижская команда уже досрочно оформила чемпионство (78 очков).

Далее идут Марсель (55) и Монако (54). Ницца благодаря победе также набрала 54 очка и поднялась на 4-е место в турнирной таблице. Позади остаются Лилль (53), Лион и Страсбур (по 51).

Лига 1. 31-й тур. 25 апреля, Париж

ПСЖ – Ницца – 1:3

Голы: Руис, 41 – Сансон, 34, 46, Ндайишимие, 70

По теме:
ПСЖ – Ницца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Остались только две команды, которые могут оформить требл в сезоне 2024/25
ФОТО. У экс-нападающего Ливерпуля новая горячая девушка. Он без ума от неё
Ницца Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ ПСЖ - Ницца Фабиан Руис
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спортивный директор Александрии: «В матче Динамо болеем за Шахтер»
Футбол | 25 апреля 2025, 18:15 10
Спортивный директор Александрии: «В матче Динамо болеем за Шахтер»
Спортивный директор Александрии: «В матче Динамо болеем за Шахтер»

Иван Телько хочет видеть команду чемпионом Украины

ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
Хоккей | 25 апреля 2025, 07:05 8
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица

Дания за тур до конца выиграла чемпионат в Дивизионе 1A

Контракт подписан. Подтверждено, где Динамо будет проводить игры еврокубков
Футбол | 25.04.2025, 23:03
Контракт подписан. Подтверждено, где Динамо будет проводить игры еврокубков
Контракт подписан. Подтверждено, где Динамо будет проводить игры еврокубков
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
Бокс | 25.04.2025, 08:33
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление
Футзал | 25.04.2025, 17:43
Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление
Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
24.04.2025, 22:17 1
Футбол
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
24.04.2025, 19:17 6
Хоккей
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
24.04.2025, 10:11
Футбол
Карлос Тевес назвал футболиста, которого считает лучше, чем Месси и Роналду
Карлос Тевес назвал футболиста, которого считает лучше, чем Месси и Роналду
24.04.2025, 11:56
Футбол
Известна оценка Цыганкова за матч, в котором произошла катастрофа на 90+2-й
Известна оценка Цыганкова за матч, в котором произошла катастрофа на 90+2-й
24.04.2025, 22:35 2
Футбол
Украинцы сенсационно победили на старте отбора Евроволея
Украинцы сенсационно победили на старте отбора Евроволея
24.04.2025, 22:50 2
Волейбол
Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
24.04.2025, 20:47
Футбол
Легенда рассказал, сколько поражений будет у Усика перед концом карьеры
Легенда рассказал, сколько поражений будет у Усика перед концом карьеры
24.04.2025, 23:51
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем