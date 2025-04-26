Первое поражение в Лиге 1. ПСЖ в статусе чемпиона подарил три очка Ницце

В матче 31-го тура Лиги 1 ПСЖ на своем поле сенсационно проиграл Ницце со счетом 1:3. Парижский клуб не сумел продолжить беспроигрышную серию в чемпионате Франции.

Дубль для гостей оформил Морган Сансон, забив на 34-й и 46-й минутах. Еще один мяч – на счету Юсуфа Ндайишимие, который отличился на 70-й минуте. Все три удара Ниццы в створ ворот Джанлуиджи Доннаруммы завершились голами.

ПСЖ ответил лишь одним результативным ударом, на 41-й минуте забил Фабиан Руис.

Это первое поражение парижан в текущем сезоне Лиги 1. Парижская команда уже досрочно оформила чемпионство (78 очков).

Далее идут Марсель (55) и Монако (54). Ницца благодаря победе также набрала 54 очка и поднялась на 4-е место в турнирной таблице. Позади остаются Лилль (53), Лион и Страсбур (по 51).

Лига 1. 31-й тур. 25 апреля, Париж

ПСЖ – Ницца – 1:3

Голы: Руис, 41 – Сансон, 34, 46, Ндайишимие, 70