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Чемпионат Франции
ПСЖ
25.04.2025 21:45 - : -
Ницца
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Франция
25 апреля 2025, 05:54 | Обновлено 25 апреля 2025, 05:55
16
0

ПСЖ – Ницца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 25 апреля в 21:45 по Киеву

25 апреля 2025, 05:54 | Обновлено 25 апреля 2025, 05:55
16
0
ПСЖ – Ницца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

25 апреля на «Парк де Пренс» пройдет матч 31-го тура Лиги 1 Франции, в котором ПСЖ встретится с Ниццей. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда подчинила все своему основному заданию, своей давней мечте - выиграть наконец-то Лигу чемпионов. В прошлом сезоне новый наставник, Луис Энрике, сумел дойти до полуфинала. В нынешнем розыгрыше, стартовав не лучшим образом, уже как минимум повторили тот результат, выбив в плей-офф следом за Брестом и Ливерпуль, и Астон Виллу.

На внутренней арене вполне хватает класса, чтобы доминировать даже при нулевой мотивации. А сейчас она именно такова - очередной титул в Лиге 1 оформлен уже в начале апреля. Теперь там банально доигрывают, и не зря встречу с Нантом, что должна была пройти между матчами с Астон Виллой, провели только во вторник. Там благодушно ограничились ничьей. Сейчас тренерский штаб явно думает о грядущем полуфинале, и в этом дополнительный шанс для гостей.

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Ницца

Клуб не имеет такого мощного владельца, как столичный гранд. Но его нынешние инвесторы тоже амбициозны и обладают неплохими ресурсами. Вот только конвертировать их в конкретный, положительный результат все никак не получается. Относительно неплохим был прошлый сезон, хотя и в нем немного разочаровали, ограничившись в итоге 5-м местом, хотя долго шли куда выше.

Летом вместо ушедшего в Аякс Фариоли тренером стал Франк Эс. И практически напрочь разочаровал, начиная от Лиги Европы, в которой опытные французы так ни разу и не выиграли за восемь поединков, и до вылета из кубка после поражения скромному Бриошену. Да и в чемпионате результаты плохие, особенно в последних турах - выигрывать не получилось с начала марта. И только Анжер дома получилось в крайнем матче победить, забив до и сразу после перерыва.

Статистика личных встреч

ПСЖ выиграл только половину из 4-х последних очных матчей. В 2023-м году он даже проиграл, а в этом сезоне ограничился выездной ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что чемпион оступится повторно. Ставим на то, что ПСЖ все-таки выиграет (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
25 апреля 2025 -
21:45
Ницца
Победа ПСЖ 1.60 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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