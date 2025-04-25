Пять лучших бомбардиров УПЛ сезона-2014/15. Где они сейчас?

Розыгрыш текущего сезона в украинской Премьер-лиге постепенно идет к завершению. Остается провести всего шесть туров, чтобы мы окончательно узнали не только чемпиона, но и участников еврокубков от Украины на следующий сезон, а также команды, которые покинут элиту. Впрочем, есть еще одна интригующая гонка, в которой есть очевидный фаворит, но пока существует и некое пространство для маневра для его конкурентов – это соревнование голеадоров. Здесь по состоянию на текущий момент лидирует форвард «Динамо» Владислав Ванат (14 забитых мячей), которого пытаются активно преследовать Георгий Судаков из «Шахтера» (11), Алексей Гуцуляк из «Полесья» (11), Александр Филиппов из «Александрии» (10) и многие другие…

Сложно сказать, сколько мячей окажется достаточно для того, чтобы выиграть бомбардирскую гонку текущего сезона УПЛ, а вот десять лет назад бразильцу Алексу Тейшейре, представлявшему на тот момент «Шахтер», хватило 17 точных ударов, чтобы финишировать на первой позиции.

В рамках традиционной рубрики «Где они сейчас?» мы предлагаем вам не только вспомнить пятерых лучших снайперов УПЛ-2014/15, но и актуализировать данные об их текущей роли в футболе или за его пределами…

5. Никола Калинич («Днепр») – 12 голов (2 – с пенальти)

Getty Images/Global Images Ukraine

Хорватский центрфорвард Никола Калинич перебрался в украинскую Премьер-лигу летом 2011 года. Это был самый расцвет отечественного клубного футбола, который кто-то именует «золотой эрой», а другие – «игрищами олигархов». Как бы там ни было, а 6 миллионов евро хватило, чтобы в «Днепр» из английского «Блэкберна» перебрался Калинич, забивший сезоном ранее 5 мячей в 18 поединках английской Премьер-лиги.

В Украине Калинич отыграл четыре года, и именно в последнем сезоне забил в УПЛ максимум мячей из всех своих прежних попыток – 12. Для этого центрфорварду потребовалось принять участие в 23 поединках. Впрочем, обозначенного числа забитых мячей хорвату хватило лишь, чтобы финишировать пятым в бомбардирской гонке, в то время, когда «днепряне» завершили турнир на третьей позиции.

Уже летом 2015-го Калинич за 5,5 миллионов евро перебрался в «Фиорентину». В Италии он провел следующие три сезона, а затем уехал в мадридский «Атлетико», но уже через год опять вернулся на Апеннины. После ухода из «Днепра» Никола выступал за «Фиорентину», «Милан», «Атлетико», «Рому», «Верону», а в начале февраля 2022-го вернулся на родину в «Хайдук».

Собственно говоря, именно в рядах родного для него «Хайдука» Калинич и попрощался с профессиональным футболом. Он завершил карьеру в мае минувшего года, и сразу же стал спортивным директором клуба из Сплита. Что правда, в этой должности Никола продержался всего несколько месяцев: уже в сентябре его уволили за провальную летнюю трансферную кампанию. После того Калинич, которому ныне 37 лет, пока отдыхает от большого футбола и, очевидно, обдумывает над тем, в каком ремесле продолжать трудиться после завершения карьеры игрока и провала на функционерском поприще.

4. Андрей Ярмоленко («Динамо») – 14 голов (3 – с пенальти)

ФК Динамо

Лето 2015 года не стало последним для Андрея Ярмоленко в «Динамо», как это случилось у Николы Калинича и «Днепра». Но что общего у украинца и хорвата, так это то, что оба они покинули УПЛ после того, как отличились в этом турнире максимальным для себя количеством забитых мячей в рамках одного сезона.

В УПЛ-2014/15 Ярмоленко забил 14 раз, а вот спустя два года отличился в воротах соперника на один точный удар больше. Именно 15 голов за сезон в чемпионате – это до сих пор абсолютно лучший показатель в карьере Ярмоленко, который в августе 2017-го за 25 миллионов евро перебрался в дортмундскую «Боруссию». В Германии Андрей провел лишь год, а затем за 20 миллионов евро был продан в «Вест Хэм», где получил не только отличную зарплату и возможность пожить с семьей в Лондоне, но и шанс проявить себя в сильнейшей, как считают многие, национальной лиге современности – АПЛ.

В АПЛ Ярмоленко судилось забить всего 8 мячей в 66 поединках. Летом 2022-го Андрей покинул Англию и перебрался в ОАЭ, оформив контракт с «Аль-Айном», где играл под руководством Сергея Реброва. Но заканчивать карьеру где-то далеко и в весьма экзотической лиге Ярмоленко все-таки не пожелал: летом 2023-го он вернулся в Украину, в единственный клуб УПЛ, куда только мог вернуться – «Динамо».

В настоящий момент Ярмоленко продолжает играть за «Динамо». Его контракт с киевским клубом истекает в концовке текущего сезона, и пока неизвестно, решится ли 35-летний ветеран еще задержаться в профессиональном футболе, или же повесит бутсы на гвоздь. Последний вариант будет выглядеть особенно красивым, если по итогам текущего сезона УПЛ «Динамо» доведет его до логичного чемпионства. Именно так и должны уходить легенды – с «золотыми» медалями на груди!

3. Артем Кравец («Динамо») – 15 голов

ФК Динамо

Лучшим бомбардиром «Динамо» в сезоне-2014/15 стал центрфорвард Артем Кравец, которому для этого хватило 15 забитых мячей. Что правда, для выигрыша бомбардирской гонки всего чемпионата этого все равно оказалось маловато…

Кравец является воспитанником академии «Динамо», и что интересно – никогда в своей карьере, даже после ухода из киевской команды, он не забивал даже более 10 мячей за один сезон в том или ином чемпионате. А тут – речь сразу о 15! Однако выгодно продать своего нападающего на, так сказать, пике славы в «Динамо» не догадались, а уже в следующем сезоне Артем существенно сдал в реализации моментов, и в начале 2016-го все же покинул Киев, отбыв на правах аренды в немецкий «Штутгарт». В Бундеслиге Кравец не преуспел (1 мяч в 15 матчах), после чего также на правах аренды играл в «Гранаде», но и в Испании в целом не удивил (5 голов в 26 поединках Ла Лиги).

Окончательно покинул «Динамо» Артем Кравец в январе 2018 года, когда руководство киевского клуба согласилось отпустить нападающего свободным агентом в турецкий «Кайсериспор». Через полтора года Кравец вернулся в Киев, но очень быстро обнаружил, что новый наставник «бело-синих» Мирча Луческу на него не рассчитывает, и спустя лишь месяц расторг трудовое соглашение и вернулся в Турцию. Именно в Турции Кравец и доигрывал. Профессиональную карьеру нападающий завершил в начале 2023 года в «Сакарьяспоре» – команде первого турецкого дивизиона (вторая по рангу лига страны).

Летом 2023 года Кравец вернулся в «Динамо», получив должность советника президента клуба по вопросам развития детско-юношеского футбола. А вскоре Артем получил одобрение и на работу в селекционном отделе «бело-синих», которой занимается и в настоящий момент, создав интересный тандем с другим экс-звездным «динамовцем» Евгением Хачериди.

2. Эрик Бикфалви («Волынь») – 17 голов (4 – с пенальти)

ФК Волынь

«Волынь» во времена работы там Виталия Кварцяного славилась тем, что порой находила истинных «бриллиантов» за «тарелку борща». Одним из них оказался румынский форвард Эрик Биквалфи, способный также сыграть в глубине – на позиции центрального атакующего полузащитника. Этот легионер прибыл в Луцк летом 2012 года на правах свободного агента, предварительно покинув «Стяуа».

Первые два сезона ушли у Бикфвалви на адаптацию, хотя в целом он практически с ходу забронировал за собой место в основном составе «Волыни». Однако невероятную результативность румынский легионер продемонстрировал только в сезоне-2014/15. Если до этого Эрик забивал 5 и 4 мяча в турнире, то в своем третьем сезоне в украинской элитарной лиге наколотил аж 17 мячей, что позволило ему нагнать лидера бомбардирской гонки, которому Бикфалви проиграл лишь из-за того, что чаще забивал непосредственно с пенальти.

Увы, но «Волыни» не удалось конвертировать успешные выступления Бикфалви в заработанные от трансфера легионера средства. Летом 2015-го Эрик воспользовался истечением контракта с луцким клубом и покинул Украину свободным агентом, подавшись за длинным юанем в китайский «Ляонин Хувин». Там Бикфалви славы не снискал, и уже через полгода был вынужден ретироваться на родину – в бухарестское «Динамо».

Но летом 2016-го Бикфалви все-таки вновь решил поехать туда, где платят значительно больше, чем в Румынии. Так аж на восемь с половиной лет Эрик застрял в чемпионате страны 404. Покинуть ее у Бикфалви хватило сил и мужества только в феврале нынешнего года, когда он оказался де-факто резервистом даже на уровне второго дивизиона. В настоящий момент 37-летний Бикфалви все еще продолжает карьеру, имея действующий до лета 2026-го контракт с клубом элитарного дивизиона Румынии «Оцелулом».

1. Алекс Тейшейра («Шахтер») – 17 голов (1 – с пенальти)

uefa.com

Бразильский атакующий центральный полузащитник Алекс Тейшейра провел в Украине шесть лет, выступая за «Шахтер». Он достаточно долго «запрягал», но зато в последние полтора сезона в УПЛ «ехал» с невероятной скоростью.

По итогам УПЛ-2014/15 Тейшейра выиграл бомбардирскую гонку, наколотив 17 мячей в 22 поединках. Эрика Бикфалви, как уже упоминалось выше, бразилец обошел за счет того, что реже забивал с пенальти. А уже через год Тейшейра снова выиграл соревнование голеадоров в УПЛ, когда в его активе оказалось 22 мяча в 15 поединках. Нюанс только в том, что Тейшейра покинул Украину посредине сезона-2015/16, будучи проданным за рекордные на тот момент деньги для «Шахтера» (50 миллионов евро) в китайский «Цзянсу Сунин».

В Поднебесной Тейшейра провел все пять лет по контракту и в последнем своем сезоне там все же выиграл китайскую Суперлигу. Но затем футбол топ-уровня в Китае посыпался из-за того, что многие клубы начали испытывать серьезные проблемы с финансированием. «Цзянсу Сунин» и вовсе был вынужден прекратить существование: сразу же после исторической для себя – первой – победе в чемпионате…

В дальнейшем Тейшейра более полугода провел без работы, ведя безуспешные торги со многими клубами со всего мира. Договориться удалось с «Бешикташем», но там бразилец абсолютно провалился, о чем мы довольно детально рассказывали на страницах Sport.ua ранее:

Летом 2022-го Тейшейра вернулся в Бразилию, оформив контракт с родным для него «Васко да Гама». Алекс даже был вынужден играть в Серии В, но помог «Великану Колины» вернуться в элиту, хотя уже и не блистал так, как в Украине или Китае. По сути, Тейшейра был таким себе полузапасным для «Васко», и в начале 2024-го даже покинул клуб, не сумев договориться о пролонгации сотрудничества. Сойтись по условиям сторонам в итоге все-таки удалось, но это произошло аж через полгода. С тех пор и до сегодняшнего дня 35-летний Алекс продолжает защищать цвета «Васко да Гама», хотя в минувшем году немало пропустил из-за травм и сыграл всего-то 236 минут в рамках 7 поединков в бразильской Серии А.