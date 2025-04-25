Новак ДЖОКОВИЧ: «Нах*й этот спорт, нах*й теннис, нах*й это все»

24 апреля 37-летний сербский теннисист Новак Джокович, который сейчас занимает пятое место в мировом рейтинге, провел тренировку на кортах Мадрида перед своим стартом на Мастерсе в столице Испании.

В сети завирусилось видео, как Новак нецензурно выругался по-сербски во время занятий: «Нах*й этот спорт, нах*й теннис, нах*й это все».

Рядом с 24-кратным победителем турниров Grand Slam стоял Энди Маррей, который стал тренером Ноле перед стартом сезона 2025 года.

Джокович начнет выступления в Мадриде 26 апреля. В 1/32 финала он встретится с итальянцем Маттео Арнальди (АТР 44), с которым ранее никогда не играл.

В 2025 году Новак провел 18 матчей и добыл 12 побед. Пока что Джокович не выиграл ни одного трофея в этом сезоне. Его лучшим результатом является финал Мастерса в Майами, а также можно занести в актив полуфинал Australian Open.

Предыдущим турниром Новака были соревнования категории АТР 1000 в Монте-Карло, где во втором круге он потерпел поражение от Алехандро Табило.

ВИДЕО. Джокович нецензурно выругался по-сербски во время тренировки