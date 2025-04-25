Италия25 апреля 2025, 04:07 | Обновлено 25 апреля 2025, 04:19
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Автор гола. Стала известна оценка Коваленко за кубковый матч с Болоньей
Украинец отметился первым голом за «Эмполи»
25 апреля 2025, 04:07 | Обновлено 25 апреля 2025, 04:19
59
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В четверг, 24 апреля, состоялся полуфинальный матч Кубка Италии между «Болоньей» и «Эмполи».
Украинский хавбек Виктор Коваленко вышел в стартовом составе «Эмполи» и забил гол на 33-й минуте, сравняв счет (1:1).
В итоге хозяева одержали победу 2:1.
Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко провел на поле 81 минуту. Статистический портал SofaScore дал украинцу оценку в 7.0 баллов.
Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Болоньи» Николо Моро – 7,9 балла.
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