Автор гола. Стала известна оценка Коваленко за кубковый матч с Болоньей

В четверг, 24 апреля, состоялся полуфинальный матч Кубка Италии между «Болоньей» и «Эмполи».

Украинский хавбек Виктор Коваленко вышел в стартовом составе «Эмполи» и забил гол на 33-й минуте, сравняв счет (1:1).

В итоге хозяева одержали победу 2:1.

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко провел на поле 81 минуту. Статистический портал SofaScore дал украинцу оценку в 7.0 баллов.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Болоньи» Николо Моро – 7,9 балла.