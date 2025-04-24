В субботу, 26 апреля состоится матч 31-го тура Бундеслиги между «Байером» и «Аугсбургом». По Киеву матч начнется в 16:30.

Байер

Действующий чемпион Германии, несмотря на существенную разницу с показателями прошлого года, до сих пор показывает уверенную игру. После 30 поединков команда с 64 баллами в активе идет на 2-м месте в лиге, однако расстояние до «Баварии», которая является лидером, составляет 8 очков (мюнхенскому клубу нужно набрать 5 очков в 4 матчах, чтобы математически обеспечить чемпионство). В Кубке Германии леверкузенцы сенсационно вылетели от третьолиговой «Арминии» в полуфинале, а в рамках 1/8 Лиги чемпионов уступили «Баварии» по сумме двух матчей.

Аугсбург

Привычный для себя сезон проводит баварский клуб. На данный момент команда занимает 10 место в Бундеслиге и имеет на счету 43 очка. Расстояние от зоны еврокубков всего 4 зачетных пункта, но за 4 тура до завершения чемпионата шансы «Аугсбурга» на попадание туда минимальны. Кубок страны коллектив покинул в четвертьфинале, где минимально уступил будущему финалисту «Штутгарта».

Личные встречи

В последних 5 очных поединках преимущество на стороне «фармацевтов» – 3 победы «Байера» и 2 выигрыша «Аугсбурга». Однако последний раз «фуггеры» побеждали в этом противостоянии более двух лет назад, в феврале 2023 года.

Матч 1-го круга завершился спокойной победой Леверкузена со счётом 2:0.

Интересные факты

В домашних матчах этого сезона чемпионата «Байер» завоевал 31 очко – 2-й лучший показатель в лиге.

4 из последних 10 поединков «Аугсбурга» в Бундеслиге завершились вничью 0:0. Это были игры с «Майнцом», «РБ Лейпцигом», «Фрайбургом» и «Айнтрахтом».

Лишь 1 раз в последних 5 матчах «Байер» забивал больше 1-го гола за игру, произошло это в противостоянии с «Бохумом» в конце марта.

Возможные стартовые составы

Байер: Градецки – Инкапье, Та, Тапсоба – Гримальдо, Паласиос, Джака, Фримпонг – Адли, Телла – Шик

Аугсбург: Дамен – Цезигер, Гауэлеу, Матсима – Яннулис, Оньека, Якич, Вольф – Клод-Морис, Йенсен – Эссенде

Прогноз

Хотя у команд практически нет шансов улучшить свое турнирное положение, матч обещает быть интересным и зрелищным. Я поставлю на победу «Байера» с форой -1 и коэффициентом 1.6

Прогноз Sport.ua Байер Аугсбург Байер с форой -1 1.6 Сделать ставку

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