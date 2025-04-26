Бавария выиграла и в следующем туре может вернуть себе чемпионство
Мюнхенская команда близка к чемпионскому титулу
Бавария и Байер одержали синхронные победы в матчах чемпионата Германии. Мюнхенцы обыграли Майнц, а леверкузенцы справились с Аугсбургом.
Бавария лидирует и опережает Байер на 8 очков за три матча до завершения чемпионата, поэтому уже по итогам следующего тура команда Венсана Компани может оформить возвращение чемпионского титула.
Чемпионат Германии. 31-й тур
Бавария – Майнц 3:0
Голы: Сане, 27, Олисе, 40, Дайер, 84
Байер – Аугсбург 2:0
Голы: Шик, 13, Буэндиа, 45
Хоффенхайм – Боруссия Дортмунд 2:3
Голы: Гложек, 61, Кадерабек, 90+1 – Гирасси, 20, Брандт, 74, Антон, 90+5
Хольштайн – Боруссия Менхенгладбах 4:3
Голы: Мачино, 14, 90+1, Бернардссон, 23, Гигович, 76 – Чванкара, 60, Плеа, 68, Хонорат, 86
Вольфсбург – Фрайбург 0:1
Гол: Розенфельдер, 49
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