Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фанатам приготовиться. УЕФА может убрать экстратаймы в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
24 апреля 2025, 17:58 | Обновлено 24 апреля 2025, 18:12
237
0

Фанатам приготовиться. УЕФА может убрать экстратаймы в Лиге чемпионов

Ассоциация планирует произвести несколько изменений на следующий сезон

24 апреля 2025, 17:58 | Обновлено 24 апреля 2025, 18:12
237
0
Фанатам приготовиться. УЕФА может убрать экстратаймы в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный административный орган Европы по футболу, УЕФА, рассматривает вариант изменения формата Лиги чемпионов со следующего сезона-2025/26.

По информации немецкого издания Bild, ассоциация может убрать экстратаймы в случае ничейного результата по сумме двух поединков. Представители УЕФА предлагают в таком случае провести серию пенальти без дополнительных 30 минут, что поможет снизить нагрузку на футболистов.

Также УЕФА планирует вернуть правило, которое ранее применялось в еврокубках – команды из одной страны не могут встретиться на групповом этапе и 1/8 финала соревнования.

Кроме того, участники собеседования обсуждали увеличение финансового награждения клубов, попавших в топ-8 групповой стадии.

Пока все предложения остались только на стадии обсуждения, никаких решений УЕФА еще не приняла.

По теме:
Остались только две команды, которые могут оформить требл в сезоне 2024/25
Александрия гарантировала себе право участия в еврокубках 2025/26
Тренер Ноттингем Форест: «Сами не ждали, что будем бороться за ЛЧ»
УЕФА Лига чемпионов правила футбола Лига Европы Лига конференций
Андрей Витренко Источник: Bild
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
Футбол | 24 апреля 2025, 09:22 0
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?

Лидером рейтинга стал бразилец Алиссон Беккер

Олег ФЕДОРЧУК – о Динамо, Шахтере, Кубке Украины и Ярмоленко
Футбол | 24 апреля 2025, 17:45 0
Олег ФЕДОРЧУК – о Динамо, Шахтере, Кубке Украины и Ярмоленко
Олег ФЕДОРЧУК – о Динамо, Шахтере, Кубке Украины и Ярмоленко

Эксперт оценил полуфиналы Кубка Украины

Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
Снукер | 23.04.2025, 18:23
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
КАБАЕВ: «Мы хотим победить Шахтер и увеличить отрыв от них в УПЛ»
Футбол | 24.04.2025, 14:39
КАБАЕВ: «Мы хотим победить Шахтер и увеличить отрыв от них в УПЛ»
КАБАЕВ: «Мы хотим победить Шахтер и увеличить отрыв от них в УПЛ»
Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
Бокс | 24.04.2025, 07:22
Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
23.04.2025, 19:21
Футбол
Дюбуа может потерять титул чемпион мира. Стала известна причина
Дюбуа может потерять титул чемпион мира. Стала известна причина
22.04.2025, 23:57 3
Бокс
Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
23.04.2025, 20:38 3
Футбол
Рекордсменка по количеству титулов в Мадриде вылетела в первом раунде
Рекордсменка по количеству титулов в Мадриде вылетела в первом раунде
23.04.2025, 17:06 1
Теннис
Команда Тимощука пригласила Луческу к себе. Что ответил румынский тренер?
Команда Тимощука пригласила Луческу к себе. Что ответил румынский тренер?
23.04.2025, 14:17
Футбол
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
23.04.2025, 12:31 74
Футбол
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
24.04.2025, 08:22
Футбол
Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ
Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ
22.04.2025, 20:27 59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем