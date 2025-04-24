Фанатам приготовиться. УЕФА может убрать экстратаймы в Лиге чемпионов

Главный административный орган Европы по футболу, УЕФА, рассматривает вариант изменения формата Лиги чемпионов со следующего сезона-2025/26.

По информации немецкого издания Bild, ассоциация может убрать экстратаймы в случае ничейного результата по сумме двух поединков. Представители УЕФА предлагают в таком случае провести серию пенальти без дополнительных 30 минут, что поможет снизить нагрузку на футболистов.

Также УЕФА планирует вернуть правило, которое ранее применялось в еврокубках – команды из одной страны не могут встретиться на групповом этапе и 1/8 финала соревнования.

Кроме того, участники собеседования обсуждали увеличение финансового награждения клубов, попавших в топ-8 групповой стадии.

Пока все предложения остались только на стадии обсуждения, никаких решений УЕФА еще не приняла.