23 апреля Интер проиграл Милану в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии со счетом 0:3, покинул турнир и лишился шансов на требл.

Нерадзурри все еще могут стать чемпионами Италии и выиграть трофей Лиги чемпионов, но на три титула в сезоне надеяться уже не могут.

В Европе остались только две команды, которые могут оформить требл в сезоне 2024/25: Барселона и ПСЖ.

Каталонцы лидируют в таблице Ла Лиги с 76 очками, опережая Реал на 4 пункта. А 26 апреля сине-гранатовые встретятся с королевским клубом в финале Кубка Испании.

Что касается Лиги чемпионов, то в полуфинале Барса проведет два матча против Интера.

У ПСЖ ситуация немного проще – парижане уже стали чемпионами Франции. Да и в решающем поединке национально Кубка подопечным Луиса Энрике предстоит сыграть с более скромным (если сравнивать с Реалом) Реймсом.

А вот в Лиге чемпионов ПСЖ в полуфинале встретится с лондонским Арсеналом, который в четвертьфинальном противостоянии выбил как раз таки Реал, победив с общим счетом 5:1.

Сетка плей-офф Лиги чемпионов

Таблица Ла Лиги 2024/25

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Барселона 33 24 4 5 89 - 32 76 2 Реал Мадрид 33 22 6 5 66 - 31 72 3 Атлетико Мадрид 32 18 9 5 53 - 27 63 4 Атлетик Бильбао 33 16 12 5 50 - 26 60 5 Вильярреал 32 14 10 8 55 - 45 52 6 Бетис 32 14 9 9 45 - 40 51 7 Сельта 33 13 7 13 50 - 49 46 8 Мальорка 33 12 8 13 31 - 38 44 9 Реал Сосьедад 33 12 6 15 32 - 37 42 10 Райо Вальекано 32 10 11 11 35 - 39 41 11 Осасуна 32 9 14 9 39 - 46 41 12 Хетафе 33 10 9 14 31 - 30 39 13 Эспаньол 32 10 9 13 35 - 41 39 14 Валенсия 33 9 12 12 37 - 49 39 15 Севилья 32 9 10 13 35 - 43 37 16 Алавес 33 8 10 15 35 - 46 34 17 Жирона 32 9 7 16 39 - 51 34 18 Лас Пальмас 33 8 8 17 38 - 53 32 19 Леганес 32 6 11 15 29 - 48 29 20 Вальядолид 32 4 4 24 23 - 76 16 Полная таблица

Таблица Лиги 1 2024/25