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Лига чемпионов
24 апреля 2025, 05:36 |
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Остались только две команды, которые могут оформить требл в сезоне 2024/25

Интер вылетел из Кубка Италии, из претендентов на три трофея: Барселона и ПСЖ

24 апреля 2025, 05:36 |
191
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Остались только две команды, которые могут оформить требл в сезоне 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

23 апреля Интер проиграл Милану в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии со счетом 0:3, покинул турнир и лишился шансов на требл.

Нерадзурри все еще могут стать чемпионами Италии и выиграть трофей Лиги чемпионов, но на три титула в сезоне надеяться уже не могут.

В Европе остались только две команды, которые могут оформить требл в сезоне 2024/25: Барселона и ПСЖ.

Каталонцы лидируют в таблице Ла Лиги с 76 очками, опережая Реал на 4 пункта. А 26 апреля сине-гранатовые встретятся с королевским клубом в финале Кубка Испании.

Что касается Лиги чемпионов, то в полуфинале Барса проведет два матча против Интера.

У ПСЖ ситуация немного проще – парижане уже стали чемпионами Франции. Да и в решающем поединке национально Кубка подопечным Луиса Энрике предстоит сыграть с более скромным (если сравнивать с Реалом) Реймсом.

А вот в Лиге чемпионов ПСЖ в полуфинале встретится с лондонским Арсеналом, который в четвертьфинальном противостоянии выбил как раз таки Реал, победив с общим счетом 5:1.

Сетка плей-офф Лиги чемпионов

Таблица Ла Лиги 2024/25

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 33 24 4 5 89 - 32 76
2 Реал Мадрид 33 22 6 5 66 - 31 72
3 Атлетико Мадрид 32 18 9 5 53 - 27 63
4 Атлетик Бильбао 33 16 12 5 50 - 26 60
5 Вильярреал 32 14 10 8 55 - 45 52
6 Бетис 32 14 9 9 45 - 40 51
7 Сельта 33 13 7 13 50 - 49 46
8 Мальорка 33 12 8 13 31 - 38 44
9 Реал Сосьедад 33 12 6 15 32 - 37 42
10 Райо Вальекано 32 10 11 11 35 - 39 41
11 Осасуна 32 9 14 9 39 - 46 41
12 Хетафе 33 10 9 14 31 - 30 39
13 Эспаньол 32 10 9 13 35 - 41 39
14 Валенсия 33 9 12 12 37 - 49 39
15 Севилья 32 9 10 13 35 - 43 37
16 Алавес 33 8 10 15 35 - 46 34
17 Жирона 32 9 7 16 39 - 51 34
18 Лас Пальмас 33 8 8 17 38 - 53 32
19 Леганес 32 6 11 15 29 - 48 29
20 Вальядолид 32 4 4 24 23 - 76 16
Полная таблица

Таблица Лиги 1 2024/25

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 30 24 6 0 83 - 28 78
2 Марсель 30 17 4 9 62 - 42 55
3 Монако 30 16 6 8 57 - 35 54
4 Лилль 30 15 8 7 47 - 32 53
5 Ницца 30 14 9 7 56 - 38 51
6 Лион 30 15 6 9 58 - 41 51
7 Страсбург 30 14 9 7 48 - 37 51
8 Ланс 30 13 6 11 35 - 33 45
9 Брест 30 13 5 12 48 - 49 44
10 Ренн 30 12 2 16 45 - 40 38
11 Осер 30 10 8 12 41 - 45 38
12 Тулуза 30 9 7 14 38 - 39 34
13 Реймс 30 8 8 14 32 - 42 32
14 Нант 30 7 10 13 35 - 50 31
15 Анже 30 8 6 16 29 - 48 30
16 Гавр 30 8 3 19 33 - 64 27
17 Сент-Этьен 30 7 6 17 33 - 68 27
18 Монпелье 30 4 3 23 22 - 71 15
Полная таблица

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Интер Милан Барселона ПСЖ Лига чемпионов Кубок Испании по футболу Кубок Франции по футболу чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) чемпионат Испании по футболу Ла Лига требл
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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