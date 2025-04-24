Остались только две команды, которые могут оформить требл в сезоне 2024/25
Интер вылетел из Кубка Италии, из претендентов на три трофея: Барселона и ПСЖ
23 апреля Интер проиграл Милану в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии со счетом 0:3, покинул турнир и лишился шансов на требл.
Нерадзурри все еще могут стать чемпионами Италии и выиграть трофей Лиги чемпионов, но на три титула в сезоне надеяться уже не могут.
В Европе остались только две команды, которые могут оформить требл в сезоне 2024/25: Барселона и ПСЖ.
Каталонцы лидируют в таблице Ла Лиги с 76 очками, опережая Реал на 4 пункта. А 26 апреля сине-гранатовые встретятся с королевским клубом в финале Кубка Испании.
Что касается Лиги чемпионов, то в полуфинале Барса проведет два матча против Интера.
У ПСЖ ситуация немного проще – парижане уже стали чемпионами Франции. Да и в решающем поединке национально Кубка подопечным Луиса Энрике предстоит сыграть с более скромным (если сравнивать с Реалом) Реймсом.
А вот в Лиге чемпионов ПСЖ в полуфинале встретится с лондонским Арсеналом, который в четвертьфинальном противостоянии выбил как раз таки Реал, победив с общим счетом 5:1.
Сетка плей-офф Лиги чемпионов
Таблица Ла Лиги 2024/25
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|33
|24
|4
|5
|89 - 32
|76
|2
|Реал Мадрид
|33
|22
|6
|5
|66 - 31
|72
|3
|Атлетико Мадрид
|32
|18
|9
|5
|53 - 27
|63
|4
|Атлетик Бильбао
|33
|16
|12
|5
|50 - 26
|60
|5
|Вильярреал
|32
|14
|10
|8
|55 - 45
|52
|6
|Бетис
|32
|14
|9
|9
|45 - 40
|51
|7
|Сельта
|33
|13
|7
|13
|50 - 49
|46
|8
|Мальорка
|33
|12
|8
|13
|31 - 38
|44
|9
|Реал Сосьедад
|33
|12
|6
|15
|32 - 37
|42
|10
|Райо Вальекано
|32
|10
|11
|11
|35 - 39
|41
|11
|Осасуна
|32
|9
|14
|9
|39 - 46
|41
|12
|Хетафе
|33
|10
|9
|14
|31 - 30
|39
|13
|Эспаньол
|32
|10
|9
|13
|35 - 41
|39
|14
|Валенсия
|33
|9
|12
|12
|37 - 49
|39
|15
|Севилья
|32
|9
|10
|13
|35 - 43
|37
|16
|Алавес
|33
|8
|10
|15
|35 - 46
|34
|17
|Жирона
|32
|9
|7
|16
|39 - 51
|34
|18
|Лас Пальмас
|33
|8
|8
|17
|38 - 53
|32
|19
|Леганес
|32
|6
|11
|15
|29 - 48
|29
|20
|Вальядолид
|32
|4
|4
|24
|23 - 76
|16
Таблица Лиги 1 2024/25
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|30
|24
|6
|0
|83 - 28
|78
|2
|Марсель
|30
|17
|4
|9
|62 - 42
|55
|3
|Монако
|30
|16
|6
|8
|57 - 35
|54
|4
|Лилль
|30
|15
|8
|7
|47 - 32
|53
|5
|Ницца
|30
|14
|9
|7
|56 - 38
|51
|6
|Лион
|30
|15
|6
|9
|58 - 41
|51
|7
|Страсбург
|30
|14
|9
|7
|48 - 37
|51
|8
|Ланс
|30
|13
|6
|11
|35 - 33
|45
|9
|Брест
|30
|13
|5
|12
|48 - 49
|44
|10
|Ренн
|30
|12
|2
|16
|45 - 40
|38
|11
|Осер
|30
|10
|8
|12
|41 - 45
|38
|12
|Тулуза
|30
|9
|7
|14
|38 - 39
|34
|13
|Реймс
|30
|8
|8
|14
|32 - 42
|32
|14
|Нант
|30
|7
|10
|13
|35 - 50
|31
|15
|Анже
|30
|8
|6
|16
|29 - 48
|30
|16
|Гавр
|30
|8
|3
|19
|33 - 64
|27
|17
|Сент-Этьен
|30
|7
|6
|17
|33 - 68
|27
|18
|Монпелье
|30
|4
|3
|23
|22 - 71
|15
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