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Вторая лига
Ворскла-2
24.04.2025 13:00 – FT 0 : 1
Колос-2 Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
24 апреля 2025, 14:23 | Обновлено 24 апреля 2025, 14:38
39
0

Ворскла-2 – Колос-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 апреля видеотрансляцию матча 15-го тура Второй лиги

24 апреля 2025, 14:23 | Обновлено 24 апреля 2025, 14:38
39
0
Ворскла-2 – Колос-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос-2

24 апреля проходит матч 15-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 15-й тур, 24 апреля 2025

13:00. Ворскла-2 Полтава – Колос-2 Ковалевка

Турнирная таблица

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Хруль (Колос-2 Ковалевка).
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Ворскла-2 Полтава Колос-2 Ковалевка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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