24.04.2025 13:00 – FT 0 : 1
Украина. Вторая лига24 апреля 2025, 14:23 | Обновлено 24 апреля 2025, 14:38
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Ворскла-2 – Колос-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 апреля видеотрансляцию матча 15-го тура Второй лиги
24 апреля 2025, 14:23 | Обновлено 24 апреля 2025, 14:38
39
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24 апреля проходит матч 15-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 15-й тур, 24 апреля 2025
13:00. Ворскла-2 Полтава – Колос-2 Ковалевка
Турнирная таблица
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Хруль (Колос-2 Ковалевка).
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