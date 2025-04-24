Битва фарм-клубов. Колос-2 минимально обыграл Ворсклу-2

В четверг, 24 апреля, прошел первый матч 15-го тура Второй лиги Украины.

В группе Б борьбу за три пункта между собой устроили «Ворскла-2» и «Колос-2».

Матч был проведен в Полтаве на стадионе «Молодежный».

Нули на табло держались почти весь поединок, однако на 81-й минуте была реализована первая возможность в матче. Гости вышли вперед, благодаря точному удару Дениса Хруля Дениса. Хозяева пытались исправить ситуацию, но времени было уже мало.

Благодаря триумфу «Колос-2» остался лидером группы Б (35 баллов), тогда как «Ворскла-2» занимает 10-е место (11 очков).

Вторая лига. Группа Б. 24 апреля

«Ворскла-2» – «Колос-2» – 0:1

Гол: Хруль, 81