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Украина. Вторая лига
24 апреля 2025, 16:28 | Обновлено 24 апреля 2025, 16:29
8
0

Битва фарм-клубов. Колос-2 минимально обыграл Ворсклу-2

Клуб из Ковалевки остался лидером Второй лиги

24 апреля 2025, 16:28 | Обновлено 24 апреля 2025, 16:29
8
0
Битва фарм-клубов. Колос-2 минимально обыграл Ворсклу-2
ФК Колос

В четверг, 24 апреля, прошел первый матч 15-го тура Второй лиги Украины.

В группе Б борьбу за три пункта между собой устроили «Ворскла-2» и «Колос-2».

Матч был проведен в Полтаве на стадионе «Молодежный».

Нули на табло держались почти весь поединок, однако на 81-й минуте была реализована первая возможность в матче. Гости вышли вперед, благодаря точному удару Дениса Хруля Дениса. Хозяева пытались исправить ситуацию, но времени было уже мало.

Благодаря триумфу «Колос-2» остался лидером группы Б (35 баллов), тогда как «Ворскла-2» занимает 10-е место (11 очков).

Вторая лига. Группа Б. 24 апреля

«Ворскла-2» – «Колос-2» – 0:1

Гол: Хруль, 81

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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Колос-2 Ковалевка Ворскла-2 Полтава Денис Хруль
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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