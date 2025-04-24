Битва фарм-клубов. Колос-2 минимально обыграл Ворсклу-2
Клуб из Ковалевки остался лидером Второй лиги
В четверг, 24 апреля, прошел первый матч 15-го тура Второй лиги Украины.
В группе Б борьбу за три пункта между собой устроили «Ворскла-2» и «Колос-2».
Матч был проведен в Полтаве на стадионе «Молодежный».
Нули на табло держались почти весь поединок, однако на 81-й минуте была реализована первая возможность в матче. Гости вышли вперед, благодаря точному удару Дениса Хруля Дениса. Хозяева пытались исправить ситуацию, но времени было уже мало.
Благодаря триумфу «Колос-2» остался лидером группы Б (35 баллов), тогда как «Ворскла-2» занимает 10-е место (11 очков).
Вторая лига. Группа Б. 24 апреля
«Ворскла-2» – «Колос-2» – 0:1
Гол: Хруль, 81
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