«Жаль фанатов». Тренер Интера нашел причины провала в матче с Миланом

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о втором поединке полуфинала Кубка Италии, в котором «змеи» продемонстрировали не лучшую версию себя – поражение со счетом 0:3.

По итогу двух матчей «Интер» не смог пройти дальше и покинул турнир (1:4).

«Нам жаль наших болельщиков, которых было так много сегодня, но это футбол. «Милан» провел отличную игру, а у нас осталось разочарование за первый тайм: мы продемонстрировали не лучшую игру, чтобы реализовать наши моменты, затем они забили первый гол, и мы должны были играть внимательнее.

Во втором тайме мы пропустили после углового и показали себя хуже, чем в первом. Мы не привыкли к двум поражениям подряд, нужно правильно проанализировать ситуацию. В Болонье мы провели хороший матч, не заслуживали поражения. Сегодня их второй гол изменил ход игры, у нас был момент с Де Вреем, который мог вернуть нас в игру, нам не повезло, но в таких матчах мы должны были сделать больше.

Теперь нужно двигаться дальше, физическая и ментальная усталость есть, но мы должны быть сильнее этого. Мы – «Интер», мы сами выбрали этот путь, который дарит нам много радости и удовольствия, но иногда и разочарования, как сегодня», – сказал Индзаги.