«Еще ничего не закончено». Реакция тренера Милана на выход в финал Кубка

Сержиу Консейсау, тренер «Милана», поделился эмоциями после разгромной победы над «Интером» во втором матче полуфинала Кубка Италии (3:0). Благодаря такому результату «дьяволы» пробились в финал соревнования, поскольку первая игра завершилась вничью – 1:1.

«У меня были те же ощущения, что и перед матчем с «Аталантой» – именно мелочи играют ключевую роль в матче. Мне понравилось отношение команды, ее амбиции и надежность. В перерыве мы внесли несколько коррективы, и как итог, провели замечательный второй тайм.

Игроки заслуживают похвалы, ведь иногда в чемпионате мы не показывали свой уровень. Но технические качества должны подкрепляться скромностью и желанием побеждать в каждом игровом моменте. Мы трезво смотрим на вещи – еще ничего не закончено. Впереди финал и важный этап сезона, который надо провести достойно. Мы имеем больше качества, чем показали до этого.

Мы рады, но пока команда ничего не выиграла. Я тот же тренер, что и три дня назад, и игроки – те же. Не все сейчас идеально, но и раньше не все было плохо», – прокомментировал Консейсау.