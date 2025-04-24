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Кубок Италии
24 апреля 2025, 16:59 | Обновлено 24 апреля 2025, 17:05
380
1

«Еще ничего не закончено». Реакция тренера Милана на выход в финал Кубка

«Дьяволы» в полуфинале прошли «Интер»

24 апреля 2025, 16:59 | Обновлено 24 апреля 2025, 17:05
380
1
«Еще ничего не закончено». Реакция тренера Милана на выход в финал Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Сержиу Консейсау, тренер «Милана», поделился эмоциями после разгромной победы над «Интером» во втором матче полуфинала Кубка Италии (3:0). Благодаря такому результату «дьяволы» пробились в финал соревнования, поскольку первая игра завершилась вничью – 1:1.

«У меня были те же ощущения, что и перед матчем с «Аталантой» – именно мелочи играют ключевую роль в матче. Мне понравилось отношение команды, ее амбиции и надежность. В перерыве мы внесли несколько коррективы, и как итог, провели замечательный второй тайм.

Игроки заслуживают похвалы, ведь иногда в чемпионате мы не показывали свой уровень. Но технические качества должны подкрепляться скромностью и желанием побеждать в каждом игровом моменте. Мы трезво смотрим на вещи – еще ничего не закончено. Впереди финал и важный этап сезона, который надо провести достойно. Мы имеем больше качества, чем показали до этого.

Мы рады, но пока команда ничего не выиграла. Я тот же тренер, что и три дня назад, и игроки – те же. Не все сейчас идеально, но и раньше не все было плохо», – прокомментировал Консейсау.

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Милан Кубок Италии по футболу Интер Милан Интер - Милан Сержиу Консейсау
Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 1
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Mark4854590
За таку перемогу над Інтером вболівальники Мілана можуть пробачити тренеру та гравцям багато чого
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