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Кубок Италии
24 апреля 2025, 15:13 | Обновлено 24 апреля 2025, 16:30
209
1

Защитник Интера: «Поражение в матче с Миланом было очень болезненным»

Стефан Де Врей прокомментировал вылет из Кубка Италии

24 апреля 2025, 15:13 | Обновлено 24 апреля 2025, 16:30
209
1
Защитник Интера: «Поражение в матче с Миланом было очень болезненным»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефан Де Врей

Защитник «Интера» Стефан Де Врей прокомментировал результат второго матча полуфинала Кубка Италии, в котором «змеи» разгромно уступили «Милану» – 0:3.

По результату двух поединков «Милан» стал участником финала.

«У меня был момент, я хорошо пробил, но Меньян сделал невероятный сейв. Это был момент, который мог изменить ход игры, но не получилось. Мы искали свой гол, но не смогли его забить, и, к сожалению, все сложилось вот так.

В течение сезона мы постоянно играли много матчей, но это не имеет значения. Сегодня мы хорошо провели первый тайм, создали немало моментов, но нам не удалось реализовать их, а соперник забил с первой же возможности. Это больно, но нужно оставаться позитивными.

Даже если это поражение тяжелое, надо его отпустить и работать над достижением других наших целей. Мы играем много, но именно этого мы и хотим. До этого матча, на конец апреля, мы оставались в игре на всех фронтах. Сегодняшнее поражение очень болезненно, потому что это была возможность выиграть трофей, но мы должны смотреть вперед - впереди еще много важных матчей этого сезона», – ответил Стефан.

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Милан Кубок Италии по футболу Интер Милан Интер - Милан Стефан Де Врей
Андрей Витренко Источник: ФК Интер Милан
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