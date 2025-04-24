Милан в пятый раз не проиграл Интеру. Такого не было со времен Шевченко
«Дьяволы» пишут новую историю миланского дерби
23 апреля прошел второй полуфинальный матч Кубка Италии между клубами «Интер» и «Милан». Первая встреча между командами закончилась ничьей - 1:1.
Вторая игра получилась довольно результативной, однако мяч в ворота соперника забила только одна команда. «Милан» со счетом 3:0 переиграл „Интер“ и вышел в финал соревнования.
Благодаря этому матчу «дьяволы» отметились интересным достижением. Команда уже пятый матч подряд не уступает «Интеру» в дерби.
Последний раз «красно-черные» долго не проигрывали «змеям» во время пребывания Андрея Шевченко в команде. Тогда с 2002 по 2005 год «Милан» на протяжении десяти поединков то переигрывал соперника, то играл с ними вничью.
Последние 5 матчей миланского дерби:
- 22.09.24 – «Интер» – «Милан» – 1:2 (Серия А)
- 06.01.25 – «Интер» – «Милан» – 2:3 (Суперкубок Италии, финал)
- 02.02.25 – «Милан» – «Интер» – 1:1 (Серия А)
- 02.04.25 – «Милан» – «Интер» – 1:1 (Кубок Италии, 1/2 финала)
- 23.04.25 – «Интер» – «Милан» – 0:3 (Кубок Италии, 1/2 финала)
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