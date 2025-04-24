Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан в пятый раз не проиграл Интеру. Такого не было со времен Шевченко
Кубок Италии
24 апреля 2025, 12:56 | Обновлено 24 апреля 2025, 13:19
316
0

Милан в пятый раз не проиграл Интеру. Такого не было со времен Шевченко

«Дьяволы» пишут новую историю миланского дерби

24 апреля 2025, 12:56 | Обновлено 24 апреля 2025, 13:19
316
0
Милан в пятый раз не проиграл Интеру. Такого не было со времен Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine

23 апреля прошел второй полуфинальный матч Кубка Италии между клубами «Интер» и «Милан». Первая встреча между командами закончилась ничьей - 1:1.

Вторая игра получилась довольно результативной, однако мяч в ворота соперника забила только одна команда. «Милан» со счетом 3:0 переиграл „Интер“ и вышел в финал соревнования.

Благодаря этому матчу «дьяволы» отметились интересным достижением. Команда уже пятый матч подряд не уступает «Интеру» в дерби.

Последний раз «красно-черные» долго не проигрывали «змеям» во время пребывания Андрея Шевченко в команде. Тогда с 2002 по 2005 год «Милан» на протяжении десяти поединков то переигрывал соперника, то играл с ними вничью.

Последние 5 матчей миланского дерби:

  • 22.09.24 – «Интер» – «Милан» – 1:2 (Серия А)
  • 06.01.25 – «Интер» – «Милан» – 2:3 (Суперкубок Италии, финал)
  • 02.02.25 – «Милан» – «Интер» – 1:1 (Серия А)
  • 02.04.25 – «Милан» – «Интер» – 1:1 (Кубок Италии, 1/2 финала)
  • 23.04.25 – «Интер» – «Милан» – 0:3 (Кубок Италии, 1/2 финала)
По теме:
«Жаль фанатов». Тренер Интера нашел причины провала в матче с Миланом
«Консейсау просто вышиб Индзаги». Реакция фанов на миланское дерби
Болонья – Эмполи. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии
Милан Кубок Италии по футболу Интер Милан Интер - Милан статистика
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Клубы отказались проводить Суперкубок Украины
Футбол | 23 апреля 2025, 13:15 3
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы отказались проводить Суперкубок Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы отказались проводить Суперкубок Украины

22 апреля состоялась видеоконференция участников УПЛ

Экс-игрок Динамо – о Кубке: «Молодежь киевского клуба совсем не впечатляет»
Футбол | 24 апреля 2025, 09:11 11
Экс-игрок Динамо – о Кубке: «Молодежь киевского клуба совсем не впечатляет»
Экс-игрок Динамо – о Кубке: «Молодежь киевского клуба совсем не впечатляет»

Виктор Хлус прокомментировал результат противостояния с «Буковиной»

Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
Хоккей | 23.04.2025, 15:37
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
Футбол | 24.04.2025, 07:47
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
Мечта Шона Дайча. Сборные лучших в АПЛ по выносам, кроссам и ударам головой
Футбол | 24.04.2025, 12:32
Мечта Шона Дайча. Сборные лучших в АПЛ по выносам, кроссам и ударам головой
Мечта Шона Дайча. Сборные лучших в АПЛ по выносам, кроссам и ударам головой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
22.04.2025, 15:08 21
Футбол
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
23.04.2025, 12:31 75
Футбол
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
23.04.2025, 19:21
Футбол
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
22.04.2025, 08:55 1
Футбол
Ястремская в Мадриде вырвала победу у теннисистки с 8 пальцами на руках
Ястремская в Мадриде вырвала победу у теннисистки с 8 пальцами на руках
23.04.2025, 20:50 17
Теннис
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
23.04.2025, 08:23 22
Футбол
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
23.04.2025, 07:46 12
Футбол
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
23.04.2025, 18:23 1
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем