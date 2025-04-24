Милан в пятый раз не проиграл Интеру. Такого не было со времен Шевченко

23 апреля прошел второй полуфинальный матч Кубка Италии между клубами «Интер» и «Милан». Первая встреча между командами закончилась ничьей - 1:1.

Вторая игра получилась довольно результативной, однако мяч в ворота соперника забила только одна команда. «Милан» со счетом 3:0 переиграл „Интер“ и вышел в финал соревнования.

Благодаря этому матчу «дьяволы» отметились интересным достижением. Команда уже пятый матч подряд не уступает «Интеру» в дерби.

Последний раз «красно-черные» долго не проигрывали «змеям» во время пребывания Андрея Шевченко в команде. Тогда с 2002 по 2005 год «Милан» на протяжении десяти поединков то переигрывал соперника, то играл с ними вничью.

Последние 5 матчей миланского дерби: