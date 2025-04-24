Больше допустимого. Известно, сколько фанов посетило матч Полесье – Шахтер

23 апреля прошел матч 1/2 финала Кубка Украины 2024/25 между командами Полесье и Шахтер.

Коллективы сыграли на центральном стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу горняков.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, эту встречу посетило 4 550 зрителей. Но вместимость укрытий, которые были указаны Полесьем в официальной предматчевой программе, составляет 4 022 человека.

Шахтер пробился в финал Кубка, где сыграет против киевского Динамо.

Отметим, что игру между Полесьем и Шахтером посетил президент УАФ Андрей Шевченко.

Видеообзор матча