Больше допустимого. Известно, сколько фанов посетило матч Полесье – Шахтер
23 апреля горняки пробились в финал Кубка, победив волков со счетом 1:0
23 апреля прошел матч 1/2 финала Кубка Украины 2024/25 между командами Полесье и Шахтер.
Коллективы сыграли на центральном стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу горняков.
Как сообщает официальный сайт УПЛ, эту встречу посетило 4 550 зрителей. Но вместимость укрытий, которые были указаны Полесьем в официальной предматчевой программе, составляет 4 022 человека.
Шахтер пробился в финал Кубка, где сыграет против киевского Динамо.
Отметим, что игру между Полесьем и Шахтером посетил президент УАФ Андрей Шевченко.
Видеообзор матча
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