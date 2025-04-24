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Кубок Украины
24 апреля 2025, 03:46 |
76
0

Больше допустимого. Известно, сколько фанов посетило матч Полесье – Шахтер

23 апреля горняки пробились в финал Кубка, победив волков со счетом 1:0

24 апреля 2025, 03:46 |
76
0
Больше допустимого. Известно, сколько фанов посетило матч Полесье – Шахтер
ФК Полесье

23 апреля прошел матч 1/2 финала Кубка Украины 2024/25 между командами Полесье и Шахтер.

Коллективы сыграли на центральном стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу горняков.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, эту встречу посетило 4 550 зрителей. Но вместимость укрытий, которые были указаны Полесьем в официальной предматчевой программе, составляет 4 022 человека.

Шахтер пробился в финал Кубка, где сыграет против киевского Динамо.

Отметим, что игру между Полесьем и Шахтером посетил президент УАФ Андрей Шевченко.

Видеообзор матча

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болельщики фанаты Полесье Житомир Шахтер Донецк Полесье - Шахтер Кубок Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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