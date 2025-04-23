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Кубок Украины
23 апреля 2025, 18:25 | Обновлено 23 апреля 2025, 19:12
791
0

ФОТО. Шевченко приехал на матч 1/2 финала Кубка Украины Полесье – Шахтер

Президент УАФ присутствует на стадионе в Житомире и сидит рядом с Буткевичем

23 апреля 2025, 18:25 | Обновлено 23 апреля 2025, 19:12
791
0
ФОТО. Шевченко приехал на матч 1/2 финала Кубка Украины Полесье – Шахтер
УАФ. Андрей Шевченко

23 апреля Полесье в Житомире принимает донецкий Шахтер в матче 1/2 финала Кубка Украины 2024/25.

Коллективы начали матч в 18:00 по Киеву. Победитель противостояния в решающем поединке турнира встретится с киевским Динамо, которое в своей полуфинальной игре одолело Буковину.

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На матч между волками и горняками приехал президент УАФ Андрей Шевченко.

Шевченко на трибунах стадиона сидит рядом с президентом Полесья Геннадием Буткевичем.

ФОТО. Шевченко приехал на матч 1/2 финала Кубка Украины Полесье – Шахтер

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фото Андрей Шевченко Геннадий Буткевич Полесье Житомир Шахтер Донецк Полесье - Шахтер Кубок Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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