23 апреля Полесье в Житомире принимает донецкий Шахтер в матче 1/2 финала Кубка Украины 2024/25.

Коллективы начали матч в 18:00 по Киеву. Победитель противостояния в решающем поединке турнира встретится с киевским Динамо, которое в своей полуфинальной игре одолело Буковину.

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На матч между волками и горняками приехал президент УАФ Андрей Шевченко.

Шевченко на трибунах стадиона сидит рядом с президентом Полесья Геннадием Буткевичем.

ФОТО. Шевченко приехал на матч 1/2 финала Кубка Украины Полесье – Шахтер