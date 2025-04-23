ФОТО. Шевченко приехал на матч 1/2 финала Кубка Украины Полесье – Шахтер
Президент УАФ присутствует на стадионе в Житомире и сидит рядом с Буткевичем
23 апреля Полесье в Житомире принимает донецкий Шахтер в матче 1/2 финала Кубка Украины 2024/25.
Коллективы начали матч в 18:00 по Киеву. Победитель противостояния в решающем поединке турнира встретится с киевским Динамо, которое в своей полуфинальной игре одолело Буковину.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На матч между волками и горняками приехал президент УАФ Андрей Шевченко.
Шевченко на трибунах стадиона сидит рядом с президентом Полесья Геннадием Буткевичем.
ФОТО. Шевченко приехал на матч 1/2 финала Кубка Украины Полесье – Шахтер
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
О контракте объявят после сезона
Президент УАФ – о смерти Папы Римского