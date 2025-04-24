ВИДЕО. Реал Сосьедад потерпел фиаско и навредил не только себе, но и Жироне
23 апреля состоялись матчи 33-го тура Ла Лиги: победы Атлетика, Сельты, Алавеса и Реала
23 апреля состоялось четыре матча 33-го тура Ла Лиги 2024/25.
Мадридский Реал на выезде переиграл Хетафе со счетом 1:0 благодаря голу Арда Гюлера.
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Реал Сосьедад на выезде уступил Алавесу 0:1. Из-за этого поражение «бело-синие» упустили восьмое место в таблице чемпионата Испании, отдав его Мальорке. Восьмая позиция – последняя строчка в Испании, которая позволяет попасть в еврокубки (квалификация Лиги конференций).
А вот Алавес благодаря победе поднялся на 16-е место, обойдя Жирону. У обоих команд по 34 очка. Каталонцы в шаге от зона вылета, где находятся Лас-Пальмас (32), Леганес (29) и Вальядолид (16).
В среду в Ла Лиге победы также добыли Атлетик (против Лас-Пальмаса – 1:0) и Сельта (против Вильярреала – 3:0).
Ла Лига 2024/25. 33-й тур, 23 апреля
Атлетик – Лас-Пальмас – 1:0
Гол: Иньяки Уильямс, 5
Сельта – Вильярреал – 3:0
Голы: Лопес, 45, Иглесиас, 53, Аспас, 87 (пен.)
Удаление: Байи, 37
Алавес – Реал Сосьедад – 1:0
Гол: Теналья, 65
Хетафе – Реал Мадрид – 0:1
Гол: Гюлер, 21
Таблица Ла Лиги 2024/25
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|33
|24
|4
|5
|89 - 32
|76
|2
|Реал Мадрид
|33
|22
|6
|5
|66 - 31
|72
|3
|Атлетико Мадрид
|32
|18
|9
|5
|53 - 27
|63
|4
|Атлетик Бильбао
|33
|16
|12
|5
|50 - 26
|60
|5
|Вильярреал
|32
|14
|10
|8
|55 - 45
|52
|6
|Бетис
|32
|14
|9
|9
|45 - 40
|51
|7
|Сельта
|33
|13
|7
|13
|50 - 49
|46
|8
|Мальорка
|33
|12
|8
|13
|31 - 38
|44
|9
|Реал Сосьедад
|33
|12
|6
|15
|32 - 37
|42
|10
|Райо Вальекано
|32
|10
|11
|11
|35 - 39
|41
|11
|Осасуна
|32
|9
|14
|9
|39 - 46
|41
|12
|Хетафе
|33
|10
|9
|14
|31 - 30
|39
|13
|Эспаньол
|32
|10
|9
|13
|35 - 41
|39
|14
|Валенсия
|33
|9
|12
|12
|37 - 49
|39
|15
|Севилья
|32
|9
|10
|13
|35 - 43
|37
|16
|Алавес
|33
|8
|10
|15
|35 - 46
|34
|17
|Жирона
|32
|9
|7
|16
|39 - 51
|34
|18
|Лас Пальмас
|33
|8
|8
|17
|38 - 53
|32
|19
|Леганес
|32
|6
|11
|15
|29 - 48
|29
|20
|Вальядолид
|32
|4
|4
|24
|23 - 76
|16
События матча
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