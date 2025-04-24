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Чемпионат Испании
Алавес
23.04.2025 22:30 – FT 1 : 0
Реал Сосьедад
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Испания
24 апреля 2025, 02:23 |
62
0

ВИДЕО. Реал Сосьедад потерпел фиаско и навредил не только себе, но и Жироне

23 апреля состоялись матчи 33-го тура Ла Лиги: победы Атлетика, Сельты, Алавеса и Реала

24 апреля 2025, 02:23 |
62
0
ВИДЕО. Реал Сосьедад потерпел фиаско и навредил не только себе, но и Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine

23 апреля состоялось четыре матча 33-го тура Ла Лиги 2024/25.

Мадридский Реал на выезде переиграл Хетафе со счетом 1:0 благодаря голу Арда Гюлера.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Реал Сосьедад на выезде уступил Алавесу 0:1. Из-за этого поражение «бело-синие» упустили восьмое место в таблице чемпионата Испании, отдав его Мальорке. Восьмая позиция – последняя строчка в Испании, которая позволяет попасть в еврокубки (квалификация Лиги конференций).

А вот Алавес благодаря победе поднялся на 16-е место, обойдя Жирону. У обоих команд по 34 очка. Каталонцы в шаге от зона вылета, где находятся Лас-Пальмас (32), Леганес (29) и Вальядолид (16).

В среду в Ла Лиге победы также добыли Атлетик (против Лас-Пальмаса – 1:0) и Сельта (против Вильярреала – 3:0).

Ла Лига 2024/25. 33-й тур, 23 апреля

Атлетик – Лас-Пальмас – 1:0

Гол: Иньяки Уильямс, 5

Сельта – Вильярреал – 3:0

Голы: Лопес, 45, Иглесиас, 53, Аспас, 87 (пен.)

Удаление: Байи, 37

Алавес – Реал Сосьедад – 1:0

Гол: Теналья, 65

Хетафе – Реал Мадрид – 0:1

Гол: Гюлер, 21

Таблица Ла Лиги 2024/25

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 33 24 4 5 89 - 32 76
2 Реал Мадрид 33 22 6 5 66 - 31 72
3 Атлетико Мадрид 32 18 9 5 53 - 27 63
4 Атлетик Бильбао 33 16 12 5 50 - 26 60
5 Вильярреал 32 14 10 8 55 - 45 52
6 Бетис 32 14 9 9 45 - 40 51
7 Сельта 33 13 7 13 50 - 49 46
8 Мальорка 33 12 8 13 31 - 38 44
9 Реал Сосьедад 33 12 6 15 32 - 37 42
10 Райо Вальекано 32 10 11 11 35 - 39 41
11 Осасуна 32 9 14 9 39 - 46 41
12 Хетафе 33 10 9 14 31 - 30 39
13 Эспаньол 32 10 9 13 35 - 41 39
14 Валенсия 33 9 12 12 37 - 49 39
15 Севилья 32 9 10 13 35 - 43 37
16 Алавес 33 8 10 15 35 - 46 34
17 Жирона 32 9 7 16 39 - 51 34
18 Лас Пальмас 33 8 8 17 38 - 53 32
19 Леганес 32 6 11 15 29 - 48 29
20 Вальядолид 32 4 4 24 23 - 76 16
Полная таблица

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Науэль Теналья (Алавес).
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Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Атлетик Бильбао Лас-Пальмас Сельта Вильярреал Алавес Реал Сосьедад
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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