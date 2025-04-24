ВИДЕО. Реал Сосьедад потерпел фиаско и навредил не только себе, но и Жироне

23 апреля состоялось четыре матча 33-го тура Ла Лиги 2024/25.

Мадридский Реал на выезде переиграл Хетафе со счетом 1:0 благодаря голу Арда Гюлера.

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Реал Сосьедад на выезде уступил Алавесу 0:1. Из-за этого поражение «бело-синие» упустили восьмое место в таблице чемпионата Испании, отдав его Мальорке. Восьмая позиция – последняя строчка в Испании, которая позволяет попасть в еврокубки (квалификация Лиги конференций).

А вот Алавес благодаря победе поднялся на 16-е место, обойдя Жирону. У обоих команд по 34 очка. Каталонцы в шаге от зона вылета, где находятся Лас-Пальмас (32), Леганес (29) и Вальядолид (16).

В среду в Ла Лиге победы также добыли Атлетик (против Лас-Пальмаса – 1:0) и Сельта (против Вильярреала – 3:0).

Ла Лига 2024/25. 33-й тур, 23 апреля

Атлетик – Лас-Пальмас – 1:0

Гол: Иньяки Уильямс, 5

Сельта – Вильярреал – 3:0

Голы: Лопес, 45, Иглесиас, 53, Аспас, 87 (пен.)

Удаление: Байи, 37

Алавес – Реал Сосьедад – 1:0

Гол: Теналья, 65

Хетафе – Реал Мадрид – 0:1

Гол: Гюлер, 21

Таблица Ла Лиги 2024/25