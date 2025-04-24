Анчелотти назвал игрока Реала, который из нападения перейдет в полузащиту

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру турецкого вингера Арды Гюлера после матча с «Хетафе».

«Будущее Арды Гюлера будет больше в качестве полузащитника, чем нападающего, поскольку его качество в построении игры феноменально».

«Сегодня он снова продемонстрировал свое высочайшее качество».

В текущем сезоне Арда Гюлер провел 36 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 7 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти назвал двух звезд «Реала», которые пропустят Эль-Классико.