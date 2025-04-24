Испания24 апреля 2025, 02:04 | Обновлено 24 апреля 2025, 02:05
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Анчелотти назвал игрока Реала, который из нападения перейдет в полузащиту
Итальянец ожидает смены позиции от Арды Гюлера
24 апреля 2025, 02:04 | Обновлено 24 апреля 2025, 02:05
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Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру турецкого вингера Арды Гюлера после матча с «Хетафе».
«Будущее Арды Гюлера будет больше в качестве полузащитника, чем нападающего, поскольку его качество в построении игры феноменально».
«Сегодня он снова продемонстрировал свое высочайшее качество».
В текущем сезоне Арда Гюлер провел 36 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 7 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что Анчелотти назвал двух звезд «Реала», которые пропустят Эль-Классико.
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