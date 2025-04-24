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Испания
24 апреля 2025, 02:04 | Обновлено 24 апреля 2025, 02:05
142
0

Анчелотти назвал игрока Реала, который из нападения перейдет в полузащиту

Итальянец ожидает смены позиции от Арды Гюлера

24 апреля 2025, 02:04 | Обновлено 24 апреля 2025, 02:05
142
0
Анчелотти назвал игрока Реала, который из нападения перейдет в полузащиту
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Арда Гюлер

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру турецкого вингера Арды Гюлера после матча с «Хетафе».

«Будущее Арды Гюлера будет больше в качестве полузащитника, чем нападающего, поскольку его качество в построении игры феноменально».

«Сегодня он снова продемонстрировал свое высочайшее качество».

В текущем сезоне Арда Гюлер провел 36 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 7 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти назвал двух звезд «Реала», которые пропустят Эль-Классико.

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Анчелотти назвал двух звезд Реала, которые пропустят Эль-Классико
Карло Анчелотти Реал Мадрид Арда Гюлер Хетафе Хетафе - Реал
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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