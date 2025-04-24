Испания24 апреля 2025, 01:48 | Обновлено 24 апреля 2025, 01:50
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Анчелотти назвал двух звезд Реала, которые пропустят Эль-Классико
В финале Кубка Испании мы не увидим Эдуардо Камавингу и Давиду Алабу
24 апреля 2025, 01:48 | Обновлено 24 апреля 2025, 01:50
183
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Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал двух футболистов своей команды, которые пропустят предстоящий финал Кубка Испании с каталонской «Барселоной»:
«У Камавинги и Давида Алабы мышечные травмы».
«Они оба не будут готовы к игре с Барселоной».
Финал Кубка Испании между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» состоится 26 апреля в 23:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» опережает «Барселону» в сезоне в одном интересном рейтинге.
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