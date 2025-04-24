Анчелотти назвал двух звезд Реала, которые пропустят Эль-Классико

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал двух футболистов своей команды, которые пропустят предстоящий финал Кубка Испании с каталонской «Барселоной»:

«У Камавинги и Давида Алабы мышечные травмы».

«Они оба не будут готовы к игре с Барселоной».

Финал Кубка Испании между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» состоится 26 апреля в 23:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» опережает «Барселону» в сезоне в одном интересном рейтинге.