Валерий БОНДАРЬ: «Можно выдохнуть. Финал с Динамо – давно такого не было»

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился впечатлениями от кубковой победы над «Полесьем» (1:0).

– Валерий, поздравляем с победой и выходом в финал Кубка Украины! После матча не было заметно ярких эмоций, так что что у тебя сейчас внутри – опустошение, усталость или что-то другое?

– Радость была, можно сказать, спокойная, потому что очень тяжелый путь был именно к финалу Кубка Украины. Думаю, на нашем пути к финалу были самые сильные соперники, каких вообще можно себе представить. Поэтому, считаю, это не опустошение, а просто мы можем выдохнуть, что наконец-то выиграли у «Полесья», и чуть легче теперь будет играть с ними в следующих матчах, понимая, что мы можем забивать голы этой команде. Но должен отметить, что у нас было очень много моментов, чтобы решить исход матча еще в основное время.

– Кстати, что для тебя значит этот момент: «Шахтер» наконец-то забил «Полесью»?

– Это значит, что этой команде тоже можно забивать, как и всем остальным. Потому что в тех матчах, что были у нас до этого, у нас было очень много моментов, но… Я не знаю, может, они там какие-то процедуры с воротами делают, что у нас вообще ничего не залетает. И очень тяжело, вы же сегодня видели, когда тоже было много моментов, которые мы могли реализовать, но дотянули до дополнительного времени. Слава Богу, выиграли этот матч, и пусть теперь сегодня «Шахтер» приснится «Полесью».

– По какому сценарию складывался этот матч? Можешь проанализировать?

– Думаю, он был очень хорошим для болельщиков, очень интересным для экспертов, тренеров. Но самое главное для нас – это победа, выход в финал. Это важно и в эмоциональном плане, ведь следующий матч – украинское класико с «Динамо» (Киев). И мы также понимали: если выйдем в финал, там тоже будем играть с «Динамо». В принципе, считаю, что организация игры сегодня была хорошей, мы были готовы ко всему, что «Полесье» могло нам противопоставить, но все сделали хорошо, на хорошем уровне, и вся команда – большие молодцы.

– Возвращение Дмитрия Ризныка добавляло уверенности?

– И Дима, и Кирилл, и Твардовский у нас есть – это вратари, которые обладают очень хорошими качествами. Дима играет чаще, у него уже есть уверенность, но мы уверены в каждом нашем игроке.

– Как ты отметил, кроме матча в чемпионате, «Шахтер» и «Динамо» встретятся в финале Кубка Украины. Как ты думаешь, как сложится игра?

– Я очень рад. Очень рад, что будем играть именно с этой командой в финале, давно такого не было. Надеюсь, будет большой ажиотаж. Очень хороший стадион, очень хорошие болельщики, очень хорошее поле. Думаю, все будет на самом высоком уровне. И увидеть за последние три недели два матча «Шахтер» – «Динамо», думаю, это будет очень интересно.