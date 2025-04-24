Забили 4 мяча. Бенфика без Трубина оформила выход в финал Кубка Португалии
Орлы второй раз переиграли Тирсенсе и в финале сыграют со Спортингом
«Бенфика» снова не испытала никаких трудностей в полуфинальном противостоянии и вышла в финал Кубка Португалии.
«Орлы» во второй раз разгромили представителя 4-го дивизиона «Тирсенсе» – 4:0 (первый матч – 5:0).
Украинский вратарь «орлов» Анатолий Трубин в заявку не попал и участия в матче не принимал.
Хозяева открыли счет в компенсированное время первого тайма – Антониу Силва забил после передачи от Леандру Баррейру.
Во втором тайме команда Бруну Лаже добила соперника: Адриан Байрами, Андреа Белотти и Леандру Баррейру ещё трижды огорчили гостей.
В финале, который состоится 25 мая в Оейраше, «Бенфика» сыграет с принципиальным соперником – лиссабонским «Спортингом».
Кубок Португалии. Полуфинал
Ответный матч. 23 апреля, Лиссабон
Бенфика – Тирсенсе – 4:0
Голы: Антониу Силва 45+3, Байрами 74, Белотти 78, Баррейру 90+1
Первый матч – 5:0
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