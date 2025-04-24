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Кубок Португалии
Проходит дальше Бенфика
23.04.2025 22:15 – FT 2-й матч. Результат первого матча 5:0 4 : 0
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Португалия
24 апреля 2025, 00:35 | Обновлено 24 апреля 2025, 00:55
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0

Забили 4 мяча. Бенфика без Трубина оформила выход в финал Кубка Португалии

Орлы второй раз переиграли Тирсенсе и в финале сыграют со Спортингом

24 апреля 2025, 00:35 | Обновлено 24 апреля 2025, 00:55
51
0
Забили 4 мяча. Бенфика без Трубина оформила выход в финал Кубка Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бенфика» снова не испытала никаких трудностей в полуфинальном противостоянии и вышла в финал Кубка Португалии.

«Орлы» во второй раз разгромили представителя 4-го дивизиона «Тирсенсе» – 4:0 (первый матч – 5:0).

Украинский вратарь «орлов» Анатолий Трубин в заявку не попал и участия в матче не принимал.

Хозяева открыли счет в компенсированное время первого тайма – Антониу Силва забил после передачи от Леандру Баррейру.

Во втором тайме команда Бруну Лаже добила соперника: Адриан Байрами, Андреа Белотти и Леандру Баррейру ещё трижды огорчили гостей.

В финале, который состоится 25 мая в Оейраше, «Бенфика» сыграет с принципиальным соперником – лиссабонским «Спортингом».

Кубок Португалии. Полуфинал

Ответный матч. 23 апреля, Лиссабон

Бенфика – Тирсенсе – 4:0

Голы: Антониу Силва 45+3, Байрами 74, Белотти 78, Баррейру 90+1

Первый матч – 5:0

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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