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Кубок Португалии
Бенфика
23.04.2025 22:15 - : -
Тирсенсе
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Португалия
23 апреля 2025, 03:41 |
7
0

Бенфика – Тирсенсе. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Португалии

Поединок состоится 23 апреля в 22:15 по Киеву

23 апреля 2025, 03:41 |
7
0
Бенфика – Тирсенсе. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Португалии
ФК Бенфика

23 апреля на «Эштадиу да Луш» пройдет ответный матч полуфинала кубка Португалии, в котором Бенфика встретится с Тирсенсе. Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Бенфика

Команда всегда претендует на максимум, по крайней мере, на национальном уровне. В прошлом сезоне упорную гонку за титулом все же проиграли соседу. И сейчас, сменив тренера уже в самом начале розыгрыша (Рогеру Шмидту продолжили доверять после второго места в 2023/2024, но тот допустил несколько болезненных промахов в первых же поединках), снова спорят со Спортингом. И тут уже каждая осечка может стать решающей.

Кстати, именно Спортинг Трубин и компания обыграли, по пенальти, в финале Кубка Лиги. И сейчас стремятся к новому дерби, и снова в решающем раунде. То, что он будет, уже просто не может оставаться сомнений. В первом, выездном поединке в начале месяца фаворит все вопросы закрыл, оформив победу со счетом 5:0.

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Тирсенсе

Клуб может стать примером того, как можно относительно быстро упасть. Ведь в 90-е это был вполне благополучный середняк Примейры, не без амбиций побороться за еврокубки. А сейчас это откровенно малоизвестный коллектив, что играет на полулюбительском уровне.

Но в кубке получилось выстрелить. Да, при этом, откровенно говоря, помог и жребий. Они прошли по пути в полуфинал Виейру, Калдаш, Бриту и Ребордозу. Даже в четвертьфинале был не более сильный У Элваш. Но у всех еще нужно было выиграть. В качестве приза - гарантия и неплохой выручки со стадиона за счет приезда гранда, и шанс сыграть на культовой арене в столице.

Статистика личных встреч

В первом полуфинальном поединке клубы сыграли впервые за три десятилетия - и фаворит остановился, забив пять мячей.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут чего-то кроме фактического повторения сюжета, да и итогов первого поединка, силы просто несравнимы. Понятно, что у гранда при таких раскладах выйдут резервисты, но вряд ли гостям это сильно поможет - ставим, что их обыграют с форой -2,5 забитых голов (коэффициент - 1,66).

Прогноз Sport.ua
Бенфика
23 апреля 2025 -
22:15
Тирсенсе
Фора Бенфики (-2.5) 1.66 Сделать ставку

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Бенфика Кубок Португалии по футболу Анатолий Трубин прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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