Спортинг вышел в финал Кубка Португалии. Львы ждут Орлов с Трубиным
В полуфинальном противостоянии Спортинг дважды обыграл Риу Аве
Лиссабонский «Спортинг» стал первым финалистом Кубка Португалии 2024/25, уверенно пройдя «Риу Аве» по сумме двух матчей.
В первой игре, которая состоялась 3 апреля, «львы» одержали победу со счетом 2:0. В ответной встрече 22 апреля на поле в Пасуш-ди-Феррейра «Спортинг» снова был сильнее (2:1).
Гонсалу Инасиу открыл счет на 11-й минуте после передачи Виктора Дьокереша, который позже сам удвоил преимущество на 51-й минуте. «Риу Аве» сумел сократить отставание благодаря голу Андре Луиса на 66-й минуте, но этого было недостаточно для камбэка.
В финале, который состоится 25 мая на стадионе в Оэйраше, «Спортинг» встретится с победителем пары «Бенфика» – «Тирсенсе». «Орлы», за которых выступает украинский вратарь Андрей Лунин, имеют огромное преимущество после первого матча против команды 4-го дивизиона (5:0), вторая игра пройдет 23 апреля.
Количество трофеев в Кубке Португалии: Бенфика (26), Порто (20), Спортинг (17).
Кубок Португалии. Полуфинал
Ответный матч. 22 апреля, Пасуш-ди-Феррейра
Риу Аве – Спортинг – 1:2 (первый матч – 0:2)
Голы: Андре Луис, 66 – Инасиу, 11, Дьокереш, 51
⏹ ESTAMOS NA FINAL DA TAÇA DE PORTUGAL!!! 👏— Sporting CP (@SportingCP) April 22, 2025
⚽ Inácio e Gyökeres
⚪ 1-2 🟢 // #RAFCSCP pic.twitter.com/a4t9rCGMxO
Nós acreditámos e estamos na final 🙌— Sporting CP (@SportingCP) April 22, 2025
EM FRENTE, LEÕES 💚 pic.twitter.com/0mQ3iRKTTM
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Заменить днепропетровскую команду мог «Рух»
Президент киевского клуба выделил Николая Михайленко