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23 апреля 2025, 01:59 | Обновлено 23 апреля 2025, 02:10
67
0

Спортинг вышел в финал Кубка Португалии. Львы ждут Орлов с Трубиным

В полуфинальном противостоянии Спортинг дважды обыграл Риу Аве

23 апреля 2025, 01:59 | Обновлено 23 апреля 2025, 02:10
67
0
Спортинг вышел в финал Кубка Португалии. Львы ждут Орлов с Трубиным
Getty Images/Global Images Ukraine

Лиссабонский «Спортинг» стал первым финалистом Кубка Португалии 2024/25, уверенно пройдя «Риу Аве» по сумме двух матчей.

В первой игре, которая состоялась 3 апреля, «львы» одержали победу со счетом 2:0. В ответной встрече 22 апреля на поле в Пасуш-ди-Феррейра «Спортинг» снова был сильнее (2:1).

Гонсалу Инасиу открыл счет на 11-й минуте после передачи Виктора Дьокереша, который позже сам удвоил преимущество на 51-й минуте. «Риу Аве» сумел сократить отставание благодаря голу Андре Луиса на 66-й минуте, но этого было недостаточно для камбэка.

В финале, который состоится 25 мая на стадионе в Оэйраше, «Спортинг» встретится с победителем пары «Бенфика» – «Тирсенсе». «Орлы», за которых выступает украинский вратарь Андрей Лунин, имеют огромное преимущество после первого матча против команды 4-го дивизиона (5:0), вторая игра пройдет 23 апреля.

Количество трофеев в Кубке Португалии: Бенфика (26), Порто (20), Спортинг (17).

Кубок Португалии. Полуфинал

Ответный матч. 22 апреля, Пасуш-ди-Феррейра

Риу Аве – Спортинг – 1:2 (первый матч – 0:2)

Голы: Андре Луис, 66 – Инасиу, 11, Дьокереш, 51

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Кубок Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Риу Аве Бенфика Анатолий Трубин Виктор Дьекереш Гонсалу Инасиу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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