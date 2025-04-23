Риу Аве – Спортинг – 1:2. Львы вышли в финал Кубка. Видео голов и обзор

Лиссабонский «Спортинг» стал первым финалистом Кубка Португалии 2024/25, уверенно пройдя «Риу Аве» по сумме двух матчей.

В первой игре, которая состоялась 3 апреля, «львы» одержали победу со счетом 2:0. В ответной встрече 22 апреля на поле в Пасуш-ди-Феррейра «Спортинг» снова был сильнее (2:1).

Гонсалу Инасиу открыл счет на 11-й минуте после передачи Виктора Дьокереша, который позже сам удвоил преимущество на 51-й минуте. «Риу Аве» сумел сократить отставание благодаря голу Андре Луиса на 66-й минуте, но этого было недостаточно для камбэка.

В финале, который состоится 25 мая на стадионе в Оэйраше, «Спортинг» встретится с победителем пары «Бенфика» – «Тирсенсе». «Орлы», за которых выступает украинский вратарь Анатолий Трубин, имеют огромное преимущество после первого матча против команды 4-го дивизиона (5:0), вторая игра пройдет 23 апреля.

Кубок Португалии. Полуфинал

Ответный матч. 22 апреля, Пасуш-ди-Феррейра

Риу Аве – Спортинг – 1:2 (первый матч – 0:2)

Голы: Андре Луис, 66 – Инасиу, 11, Дьокереш, 51