Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Риу Аве – Спортинг – 1:2. Львы вышли в финал Кубка. Видео голов и обзор
Кубок Португалии
Риу Аве
22.04.2025 22:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 1 : 2
Спортинг Лиссабон Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
23 апреля 2025, 06:59 | Обновлено 23 апреля 2025, 08:23
90
0

Риу Аве – Спортинг – 1:2. Львы вышли в финал Кубка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча полуфинала Кубка Португалии 2024/25

23 апреля 2025, 06:59 | Обновлено 23 апреля 2025, 08:23
90
0
Риу Аве – Спортинг – 1:2. Львы вышли в финал Кубка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Лиссабонский «Спортинг» стал первым финалистом Кубка Португалии 2024/25, уверенно пройдя «Риу Аве» по сумме двух матчей.

В первой игре, которая состоялась 3 апреля, «львы» одержали победу со счетом 2:0. В ответной встрече 22 апреля на поле в Пасуш-ди-Феррейра «Спортинг» снова был сильнее (2:1).

Гонсалу Инасиу открыл счет на 11-й минуте после передачи Виктора Дьокереша, который позже сам удвоил преимущество на 51-й минуте. «Риу Аве» сумел сократить отставание благодаря голу Андре Луиса на 66-й минуте, но этого было недостаточно для камбэка.

В финале, который состоится 25 мая на стадионе в Оэйраше, «Спортинг» встретится с победителем пары «Бенфика» – «Тирсенсе». «Орлы», за которых выступает украинский вратарь Анатолий Трубин, имеют огромное преимущество после первого матча против команды 4-го дивизиона (5:0), вторая игра пройдет 23 апреля.

Кубок Португалии. Полуфинал

Ответный матч. 22 апреля, Пасуш-ди-Феррейра

Риу Аве – Спортинг – 1:2 (первый матч – 0:2)

Голы: Андре Луис, 66 – Инасиу, 11, Дьокереш, 51

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Луиз (Риу Аве).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Инасиу (Спортинг Лиссабон).
По теме:
Нант – ПСЖ – 1:1. Уже 39 игр на выезде без поражений. Видео голов и обзор
Коньяспор – Галатасарай – 1:5. Львы вышли в финал. Видео голов и обзор
Валенсия – Эспаньол – 1:1. Летучие мыши против попугаев. Видео голов, обзор
Спортинг Лиссабон Кубок Португалии по футболу Риу Аве видео голов и обзор Гонсалу Инасиу Виктор Дьекереш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко
Снукер | 22 апреля 2025, 11:55 1
Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко
Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко

Джон Хиггинс из Шотландии выбил из чемпионата мира Джо О'Коннора

Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Футбол | 23 апреля 2025, 07:46 3
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2

Лидером рейтинга стал Майкл Джордан

Экс-игрок ЛНЗ разнес Тарасенко: «Деятель еще тот. Хорошо денег заработал»
Футбол | 23.04.2025, 07:39
Экс-игрок ЛНЗ разнес Тарасенко: «Деятель еще тот. Хорошо денег заработал»
Экс-игрок ЛНЗ разнес Тарасенко: «Деятель еще тот. Хорошо денег заработал»
СМИ назвали сумму, которую требует Шахтер от Наполи за трансфер Судакова
Футбол | 22.04.2025, 15:27
СМИ назвали сумму, которую требует Шахтер от Наполи за трансфер Судакова
СМИ назвали сумму, которую требует Шахтер от Наполи за трансфер Судакова
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Футбол | 22.04.2025, 08:30
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
22.04.2025, 07:36 4
Бокс
Анчелотти извинился перед игроком Реала. Не выпустит его в финале Кубка
Анчелотти извинился перед игроком Реала. Не выпустит его в финале Кубка
21.04.2025, 11:25
Футбол
Тренер чемпиона мира: «Усик упадет, нечего будет обсуждать»
Тренер чемпиона мира: «Усик упадет, нечего будет обсуждать»
22.04.2025, 04:08
Бокс
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
22.04.2025, 15:08 14
Футбол
Луиш Каштру снова в Шахтере
Луиш Каштру снова в Шахтере
21.04.2025, 14:25 46
Футбол
Экс-игрок Реала: «Эти пять игроков лучше Криштиану Роналду»
Экс-игрок Реала: «Эти пять игроков лучше Криштиану Роналду»
22.04.2025, 05:11 3
Футбол
Экс-чемпион мира назвал главный недостаток Усика. И дал совет Дюбуа
Экс-чемпион мира назвал главный недостаток Усика. И дал совет Дюбуа
22.04.2025, 08:05
Бокс
Супертяжеловес объяснил, почему легко надерет зад Усику
Супертяжеловес объяснил, почему легко надерет зад Усику
22.04.2025, 00:03 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем